VIDEO / Katastrofa u dijelovima Europe: Poplave nose sve pred sobom, evakuirane stotine ljudi

⚠️🇵🇱 | FLOOD WARNING:

📍 Nysa, Wrocław, and Głuchołazy, Poland

– Date:September 14th, 8:00 AM

– Situation:Water levels at Lake Nyskie identical to 1997 flood forecast

– Warning: River water levels critically high,flooding expected#powódź #Powodź #deszcz #wielkawoda2 #żywioł pic.twitter.com/d9xqZx1SY9

— Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024