Popularni lijek protiv bolova pod istragom, neke države već su ga povukle

Europski regulator za lijekove pokrenuo je istragu o popularnom lijeku protiv bolova koji je povezan s nizom bolesti i smrti.

Europska agencija za lijekove (EMA) potvrdila je da istražuje lijek protiv bolova metamizol. Sumnjaju kako je povezan sa slučajevima koji su doveli do smrti pacijenata i stanja u kojem su bijela krvna zrnca ozbiljno oslabljena, prenosi Dnevnik.hr.

Observer je prošlog studenog otkrio da je skupina pacijenata u Španjolskoj pokrenula pravni postupak protiv svoje vlade. TVrde da nisu zaštitili ljude od nuspojava lijeka.

Lijek, koji se u Španjolskoj prodaje pod markom Nolotil, već je zabranjen u nekoliko zemalja, uključujući UK.

EMA je rekla da postoji “zabrinutost da mjere koje se provode za smanjenje poznatog rizika od agranulocitoze možda neće biti dovoljno učinkovite”.

Reviziju EMA-e zatražila je finska agencija za lijekove nakon nedavnih slučajeva agranulocitoze. Tvrtka koja prodaje metamizol u Finskoj zatražila je povlačenje dozvole za tržište iz sigurnosnih razloga, rekla je EMA.

Regulator je rekao: “EMA-in Odbor za sigurnost sada će pregledati rizik od agranulocitoze za sve lijekove koji sadrže metamizol odobrene u EU.

“Povjerenstvo će procijeniti utjecaj agranulocitoze na omjer koristi i rizika lijekova i izdati preporuku o tome treba li zadržati, promijeniti, suspendirati ili opozvati njihova odobrenja za stavljanje u promet diljem EU-a.”

Agencija je rekla da informacije o proizvodu o metamizolu navode agranulocitozu ili kao rijetku nuspojavu (javlja se u do 1 na 1000 ljudi) ili kao vrlo rijetku nuspojavu (do 1 na 10 000). Mjere za smanjenje ovog rizika razlikovale su se od zemlje do zemlje, navodi se.

Metamizol ili dipiron je lijek protiv bolova, grčeva i vrućice. Najčešće se daje na usta ili intravenskom infuzijom. Pripada obitelji lijekova ampiron sulfonata i patentiran je 1922. Metamizol se prodaje pod različitim trgovačkim imenima.

