Bivši vojni inspektorat ministarstva obrane Moldavije objavio je da su oružane snage Pridnjestrovlja opremile eksplozivom sva skladišta oružja unutar te odcijepljene regije, uključujući skladište streljiva Cobasna. Mediji prenose tvit računa OSINTdefender. Zasad ove tvrdnje nisu potvrđene,

Skladište streljiva u Cobasni najveće je skladište oružja u istočnoj Europi i sadrži do 20.000 tona oružja i streljiva iz sovjetske ere.

The Former Military Inspectorate of the Ministry of Defense of Moldova has said that the Armed Forces of Transnistria have rigged all Arms Depots within the Breakaway Region including the Cobasna Ammunition Depot with explosives so if any Military Operations begins it will cause… https://t.co/QPfUdyr1b7 pic.twitter.com/hC1i9OO88s