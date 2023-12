VIDEO / Potres magnitude 7,6 pogodio Aziju: Tsunami na Filipinima i u Japanu!

Podijeli :

Potres magnitude 7,6 pogodio je Filipine, priopćio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Do njega je došlo na dubini od 63 kilometra, a očekuje se da će tsunami uskoro pogoditi Filipine i Japan.

Filipinska seizmološka agencija upozorila je da će valovi pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu, odnosno 17 sati po našem te da bi oni mogli trajati satima, prenosi Reuters. Već su počele pristizati prve snimke.

Magnitude 7.6 earthquake strikes off the Philippines’ Mindanao island, tsunami warning issued #EarthQuake #Philippines pic.twitter.com/rjjztYdZ1B — Bablu Goyal (@Bablugoyal07) December 2, 2023

Japanska televizijska kuća NHK pak je upozorila je da se očekuje da će valovi visoki do jednog metra doći do zapadne obale Japana malo kasnije – do 1:30 u nedjelju ili 17:30 po hrvatskom vremenu.

