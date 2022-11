Požar u noćnom klubu u Rusiji, ima poginulih!

Najmanje 13 ljudi poginulo je u velikom požaru i urušavanju stropa u noćnom klubu u ruskom gradu Kostromi.

Vatra se brzo proširila na površini od oko 3500 četvornih metara unutar zgrade, objavile su vlasti u subotu.

Tada se urušio krov desetljećima popularnog kluba Poligon.

Fire engulfs nightclub in Kostroma, Russia, at least 13 reported dead pic.twitter.com/WiiqKe6Okr