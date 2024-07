Poznat uzrok smrti pjevačice Sinead O’Connor

Podijeli :

Fred TANNEAU / AFP / ilustracija

Irska pjevačica Sinead O'Connor umrla je od kronične opstruktivne plućne bolesti i astme, pokazala je obdukcija.

Godinu dana nakon smrti slavne irske pjevačice Sinead O’Connor, objavljeni su rezultati obdukcije. Pojedinosti u smrtovnici, koju je prvi objavio Irish Independent, otkrivaju da je pjevačica umrla od kronične opstruktivne plućne bolesti i astme u kombinaciji s blagom infekcijom donjeg dišnog sustava. Smrtovnicu je prošli tjedan u Londonu objavio prvi suprug pjevačice i blizak prijatelj John Reynolds.

O’Connor, 56-godišnja pjevačica, umrla je 26. srpnja prošle godine kada ju je policija pronašla bez znakova života u njezinu domu u južnom Londonu. Već tada su objavili da policija nije otkrila nikakve sumnjive okolnosti oko njezine smrti, navodi Guardian. Mrtvozornik je u siječnju ove godine također potvrdio da je pjevačica umrla prirodnom smrću.

Glazbenica je svjetsku slavu stekla hit pjesmom Nothing Compares 2 U koja je objavljena 1990. godine, a napisao ju je Prince. Sinead O’Connor objavila je 10 studijskih albuma, piše The Irish Times. Nothing Compares 2 U je 1990. Billboard Music Awards proglasio svjetskim singlom broj jedan.

