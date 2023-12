Glazbene zvijezde koje smo izgubili u 2023. godini

Stekavši slavu kao dio dua Ike & Tina, gdje je dijelila pozornicu sa suprugom Ikeom, umjetnica je nakon izlaska iz sjene supruga ostvarila izniman uspon u svojoj karijeri. Postala je jedna od najuspješnijih glazbenica u povijesti, prepoznata je kao “kraljica rock ‘n’ rolla,” a preminula je u svom domu u Švicarskoj u dobi od 83 godine.

Tony Bennett

Pjevač vjeran klasičnom pop zvuku, nedavno je uspostavio značajnu suradnju s neočekivanim partnerom, poznatom pop zvijezdom današnjice, Lady Gagom. Umro je nakon sedmogodišnje borbe s Alzheimerovom bolešću u dobi od 96 godina.

Sinéad O’Connor

Irska pjevačica, brutalno iskrena u izražavanju mišljenja o socijalnim temama, postala je široko prepoznatljiva nakon što je 1992. godine uživo na televiziji poderala Papinu sliku. Umrla je u dobi od 56 godina.

Shane MacGowan (The Pogues)

Osim po iznimnom glazbenom talentu, stekao je prepoznatljivost i po svojim destruktivnim osobinama. Bio je jedan od osnivača kultnog irskog benda The Pogues, a danas ga se najviše pamti po božićnom klasiku “Fairytale of New York”, koji je izvodio u duetu s Kristy MacColl. Napustio nas je u 65. godini nakon duge i teške bolesti.

