VIDEO: Moćna izvedba “Nothing Compares 2 U” s posljednje turneje Sinéad O’Connor

Irska pjevačica Sinéad O'Connor koja je preminula jučer u 56. godini, zaklela se 2015. godine da više neće izvoditi svoj najveći hit "Nothing Compares 2 U", ali je na svojoj posljednjoj turneji vratila tu pjesmu na repertoar.

“Nothing Compares 2 U” je zapravo pjesma legendarnog Princea koju je O’Connor obradila na svom drugom albumu “I Do Not Want What I Haven’t Got”, 1990. godine. Pjesma se probila na vrhove top lista diljem svijeta i lansirala irsku pjevačicu među superzvijezde, podsjeća Rolling Stone.

U svojim memoarima iz 2021. “Rememberings” (Sjećanja), O’Connor se prisjetila mučne posjete Princeovoj kući koja je kulminirala nasilnom tučom jastucima.

“Nakon prvog udarca sam shvatila da ima nešto u jastuku, nabijeno do kraja, napravljeno da boli”, napisala je. “On se uopće ne igra. Razmijenili smo još nekoliko udaraca, a zatim on odlazi gore. Ali ovog puta, nekako smo prošli pored ulaznih vrata. Otvaram ih i izlazim.”

To iskustvo je narušilo njenu sliku o Princeu do kraja života, a 2015. je izjavila da će prestati izvoditi “Nothing Compares 2 U” na svojim koncertima.

“Ne želim da publika bude razočarana kada dođe na koncert i onda je ne čuje pa vam ovdje odmah kažem da je nećete čuti”, napisala je tada O’Connor na Facebooku. “Kada bih je pjevala samo da bih udovoljila ljudima, ne bih radila svoj posao kako treba jer moj posao je da budem emocionalno dostupna. Lagala bih. Dobili biste laž. Moj posao je da vam dam iskrenost. Učena sam da budem poštena. Ne mogu glumiti. To jednostavno nije dio mog odgoja. Prethodnih godina sam prestala pjevati i druge pjesme iz istog razloga.”

Četiri godine kasnije vratila je pjesmu na svoj repertoar, a u jednom intervjuu iz 2021. godine objasnila je razloge zašto je promijenila mišljenje.

Odgovarajući na pitanje o Princeu, O’Connor je rekla da “morate biti ludi da biste bili glazbenik”, ali da “postoji razlika između toga da ste ludi i da ste nasilni zlostavljač žena”.

“Što se mene tiče, (‘Nothing Compares 2 U’) je moja pjesma”, poručila je tada O’Connor.

Pjesmu je izvodila i na svojoj posljednjoj turneji po gradovima na zapadnoj obali SAD-a, početkom 2020. godine, a na internetu se može naći snimka “Nothing Compares 2 U” s koncerta u San Franciscu, održanog 8. veljače.

Osvrćući se na spomenutu snimku Rolling Stone piše kako je riječ o izvedbi koja oduzima dah i da je O’Connor svaki stih otpjevala iz srca.

“U iskušenju smo da njenu verziju “Nothing Compares 2 U” proglasimo najboljom obradom pjesme svih vremena, ali se slažemo s O’Connor – na kraju krajeva, pjesma je pripadala samo njoj i nikom drugom”, zaključuje Rolling Stone.

