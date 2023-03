Premijer stopirao odluku o spornoj reformi: “Imamo šansu izbjeći građanski rat”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgodio je u ponedjeljak odluku o spornoj pravosudnoj reformi iz straha da bi najveća nacionalna kriza u posljednjih nekoliko godina mogla dovesti do raspada vladajuće koalicije ili eskalirati u nasilje.

Nejasno je kako će, nakon masovnih prosvjeda i općeg štrajka, pomicanje rasprave na sjednicu parlamenta idućega mjeseca zadovoljti sve strane i smiriti krizu koja je po riječima zapovjednika vojske učinila “ovaj trenutak težim nego ikada prije”.

“U želji da spriječim podjelu nacije, odlučio sam odgoditi drugo i treće čitanje zakona kako bi se postigao široki konsenzus”, rekao je Netanyahu u televizijskom obraćanju. Svoje je potez nazvao “šansom da se izbjegne građanski rat”.

Njegov krajnje desni koalicijski partner, ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da se složio s odgodom u zamjenu za dogovor po kojemu u okviru svoga ministarstva može osnovati Nacionalnu gardu, korak koji njegovi protivnici žestoko kritiziraju tvrdeći da stvara vlastitu miliciju.

Vladin plan po kojem bi parlament imao veću kontrolu nad pravosuđem izazvao je najmasovnije prosvjede u povijesti Izraela, a politički suparnici nazivaju ga prijetnjom demokraciji.

Pristaše zakona, uključujući krajnje desne nogometne navijače, organizirali su protuprosvjede i policija je upozorila da se preko društvenih mreža planiraju napadi na lijevo orijentirane Izraelce.

Netanyahuov plan naišao je i na otpor sindikata Histadrut koji je prizemljio zrakoplove u zračnoj luci Ben Gurion i obustavio rad u morskim lukama, bankama i bolnicama. Sindikalci su opozvali štrajk nakon što je Netanyahu objavio odgodu.

A sea of white and blue (+ handful of Palestinian and LGBTQ+ flags) at what is shaping up as the apex of Israel’s biggest ever protest movement. Hebrew media reports Bibi told US officials he will suspend the judicial overhaul. Still no ETA on his address delayed from this AM pic.twitter.com/ovUUtMHXnF