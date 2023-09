Presušile rezerve oružja? Supruga ruskog vojnika otkrila da se ruske trupe bore – lopatama?!

Podijeli :

Ruski vojnici masovno pogibaju u sukobima protiv Ukrajinaca jer nemaju streljiva, stoji u nedavno objavljenom intervjuu sa suprugom jednog vojnika.

Obitelj jednog ruskog vojnika opisala je stravičnu situaciju u kojoj se nalaze on i njegovi suborci jer nemaju ni trunke podrške svojih časnika, piše Express.

“Bačeni su u Andriivku praktički nenaoružani,” govori supruga vojnika. “Moj muž kaže da idu na (Ukrajince) s lopatama u rukama i bez ikakve podrške artiljerije.”

Čak i dok idu u gotovo sigurnu smrt, povlačenje nije opcija, kaže supruga. U razgovoru s medijem Radio Liberty, ona govori: “Nema povlačenja jer ih ni ljudi iza njih neće poštedjeti.”

Zabilježeno je da ruska strana tijekom čitavog rata koristi takozvano “jedinice za sprječavanje povlačenja”, a u lipnju se proširio video koji navodno prikazuje kako na ruske vojnike tijekom povlačenja pucaju njihovi vlastiti suborci.

Uz to, video koji je navodno nastao u Andriivki pokazuje Ruse koji su se željeli predati, no granatirani su u prijateljskoj vatri dok su pokušavali doći do ukrajinskih linija.

Kasnije je jedan vojnik, koji je zbog sigurnosti ostao anoniman, novinarima izjavio: “Pošaljemo 25 ljudi na misiju, vrate se samo šestorica. Naši topnici trenutno pokreću napade.”

“Šalju nas tamo kao topovsko meso”

“Rečeno im je da, ako nemaju streljiva, idu kao pješaci. No oni uopće niti ne znaju što je planirani napad,” dodao je. “Šalju nas tamo kao topovsko meso. Potrebne su nam koordinate za artiljeriju i informacije o metama koje bismo trebali napasti, no naša artiljerija ne funkcionira jer nemaju granata.”

On tvrdi da očajni vojnici često svojim nadređenima prepričavaju u kakvoj se bezizlaznoj situaciji nalaze pod konstantnim bombardiranjem od strane Ukrajinaca, na što je odgovor često: “Pa što?”

Ovaj uvid u život ruskih vojnika na fronti u Ukrajini mogao bi barem djelomično objasniti kako je 72. motorizirana brigada, ali i elitne 31. i 83. zračne brigade praktički uništene u borbama za Andriivku.

Iako tvrdnje ukrajinskih izvora nisu potvrđene, Institut za proučavanje rata – koji prati sukob u Ukrajini – u ponedjeljak je izjavio kako je Ukrajina ostvarila napredak južno od Bahmuta, što bi moglo značiti da Moskva trpi teške gubitke.

“Ti ruski zračni elementi bili su uključeni u protunapade i pokušaje poništavanja ukrajinskog napretka oko Bahmuta, a vjerojatno je da su pretrpjeli teške gubitke,” rečeno je iz Instituta.

Bahmut su okupirale snage plaćeničkog odreda Wagner u svibnju ove godine, nakon 10-mjesečne borbe. Na fronti oko uništenog grada došlo je do nekih od najkrvavijih borbi u čitavom ratu.

S oslobađanjem Andriivke i obližnje Kliščiivke, Ukrajina je, čini se, probila ruske linije i zauzela više predjele oko Bahmuta.

Neka izvješća kažu da su ruske jedinice s istoka premještene na južnu frontu kako bi osnažile obranu protiv žestokog ukrajinskog napada u Zaporižju. To je vjerojatno oslabilo rusku obranu na istoku, dopustivši tako Ukrajini da iskoristi situaciju u Donjecku.

