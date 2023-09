Maska je pala, Putin je izvan kontrole. Što stoji iza toga? Tri su moguća objašnjenja

Podijeli :

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Nedavne izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina neobične su čak i za njegove pojmove, izazvavši rasprave o njegovom mentalnom zdravlju.

Čitav niz Putinovih izjava i komentara još jednom je podigao prašinu i natjerao neke da postave pitanje je li Putin zdrav i sposoban obnašati svoje službene dužnosti, piše za ruski nezavisni medij Novaja Gazeta Leonid Gozman.

Nedavno je Putin izjavio kako je Zapad instalirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na tu poziciju isključivo kako bi njegovo židovsko podrijetlo moglo prikriti nacističke politike Ukrajine. Također je ustvrdio da je tek 150 umjetnika pobjeglo iz Rusije od početka rata, dodavši da to nije dramatičan broj i da je njihov odlazak zapravo dobar za Rusiju jer su ionako “promovirali netradicionalne vrijednosti.”

Ti komentari daleko su od uobičajene razine energije koju Putin nudi svojoj publici, zbog čega su se neki promatrači zapitali što se s ruskim predsjednikom događa.

Tri objašnjenja

Ono što se događa jest da se Putin prestao kontrolirati i počeo je govoriti sve što mu padne na pamet. Maska je pala, no što je uzrokovalo njen pad? Tri su moguća objašnjenja.

Prvo, moguće je da Putin pati od degeneracije osobnosti povezane sa starenjem, a s naglaskom na pojačane psihopatske sklonosti, što rezultira smanjenjem samokontrole.

Drugo, moguće je da Putina više ne brine što netko misli: reći će štogod želi, a svi drugi će mu ionako pljeskati. Uostalom, zna se čemu služe kmetovi.

Treća mogućnost je da Putin polako gubi vezu sa stvarnošću zbog konstantnog laskanja i nevjerojatne usamljenosti u kakvoj živi, što je rezultiralo dubokim deluzijama.

U svakom slučaju, cilj njegovih riječi nije samo manipulacija Rusima – on zaista i vjeruje sve što govori, što je mnogo gore. Dok se ostatak svijeta muči pokušavajući dokučiti značenje njegovih izjava, istina je da se on samo ponaša u skladu sa svojim karakterom.

Putin je nekad pokazivao znatno bolju samokontrolu. Njegova očajnička želja da ga se voli često ga je navodila da donosi loše odluke. Kada je 2012. godine poletio gliderom kako bi na migracijskoj ruti poveo sibirske bijele ždralove, svijet ga je zbunjeno promatrao, pitajući se što čelnik nuklearne supersile radi među pticama.

Putin je zaista vjerovao da će mu se zbog tog poteza svi diviti i nije mu na pamet palo da bi ga se moglo ismijavati, što pokazuje da je i prije deset godina bio potpuno izoliran od vanjskog svijeta. Nitko ga nije upozorio da će se osramotiti tim potezom, što je dokaz njegove izolacije.

On vjeruje u svaku izrečenu laž

Dok se Rusija pripremala na svoju invaziju na Ukrajinu, stvari su se znatno pogoršale. Dotad nevine izjave poput one da turbine vjetrenjača izazivaju masovnu smrt crva prerasle su u priče o zvjerstvima “ukrajinskih nacista”, o tome kako je Lenjin izmislio nepostojeću zemlju imena Ukrajina, kako NATO ima zlokobne namjere za Rusiju, kako je ruska vojska uništila više ukrajinskih tenkova nego što je Ukrajina uopće ikad i posjedovala. Najgore u svemu jest što je on zaista i vjerovao u svaku tu izrečenu laž.

Istovremeno, očtii prijezir prema Zelenskom i ukrajinskoj državnosti hranio je Putinovo uvjerenje da će ruske snage Kijev okupirati u samo tri dana: Putin je bio čvrsto uvjeren da Ukrajinci neće pružati nikakav otpor. Nitko ne zna u kakve sve primitivne ideje o Rusima i Ukrajincima je Putin povjerovao u razgovorima sa šačicom ljudi s kojima je u to vrijeme komunicirao, uključujući ekstremno desnog ultranacionalističkog filozofa Aleksandra Dugina.

Druga Putinu najdraža tema je homoseksualnost. Zašto je ruskom predsjedniku toliko važno da je jedina legitimna zajednica u društvu ona između muškarca i žene? Možda zbog osobnih problema ili se jednostavno radi o još jednoj karakteristici fašističke potrebe za regulacijom seksa.

Često se ispostavi da su Putinovi neprijatelji ujedno i homoseksualci. Očito mu je to bilo na pameti kada je izjavio da je pozitivno za Rusiju što su umjetnici napustili zemlju jer su promovirali “netradicionalne vrijednosti” – omiljeni izraz Kremlja za homoseksualnost.

Njegov antisemitizam najdulje je bio skriven, no ni on nije mogao ostati u sjeni vječno. Jednom kada je izišao na svjetlo dana, to je bilo u poplavi koja je žestokom silinom izletjela iz njegovih ministara i propagandista.

Putinova tvrdnja da je Zelenskog “instalirao Zapad” vrlo je važna jer otkriva na koji način o razmišlja o demokraciji – ideja da predsjednika biraju glasači za njega je potpuno nepojmljiva.

Ta kombinacija homofobije, antisemitizma, seksizma, etnocentrizma, teorija zavjera i prijezira prema svakome tko ne refleksivno ne ljubi prsten autoriteta ima mnogo službenih naziva.

“Ja osobno to zovem biti užasnim ljudskim bićem,” piše autor.

Svaki dan dobijemo još jedan uvid u mračni i poprilično stravičan svijet Vladimira Putina. On nema gotovo ništa zajedničkog sa stvarnošću, no Putin toga nije svjestan. Nosio on svoju masku ili ne, on svejedno donosi odluke i izdaje naredbe dok oko njega bijesni rat.

