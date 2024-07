Procurili tajni podaci: Ruski gubici veći nego što su tvrdili

Podijeli :

Između 462.000 i 728.000 ruskih vojnika ubijeno je, ozlijeđeno ili zarobljeno do sredine lipnja, izvijestio je The Economist pozivajući se na dokumente koji su procurili iz ministarstva obrane SAD-a.

Ove brojke premašuju broj ruskih vojnika koji su se pripremali za potpunu invaziju Ukrajine u veljači 2022.

Gubici Rusije u Ukrajini od 2022. također premašuju broj kumulativnih žrtava s kojima se zemlja suočila u vojnim sukobima od Drugog svjetskog rata. Ruski neovisni mediji Meduza i Mediazona objavili su izvješće u kojem se navodi da je približno 120.000 ruskih vojnika ubijeno od početka invazije na Ukrajinu, prenosi Index.

Najviše stradavali Rusi u dobi od 35 do 39 godina

Glavni stožer Ukrajine procjenjuje da su gubici ruske vojske krajem svibnja premašili 500 tisuća ljudi. Ovaj broj uključuje i poginule i ranjene, piše Kyiv Independent.

The Economist navodi da na svakog poginulog Rusa dolaze još tri ili četiri ranjena. Među onima koji su pretrpjeli najveće gubitke bili su Rusi u dobi od 35 do 39 godina. U cijelom razdoblju invazije ubijeno je do 27.000 ljudi iz ove dobne skupine, prema izračunima The Economista.

“Posljednje procjene sugeriraju da je otprilike 2 posto svih ruskih muškaraca u dobi između 20 i 50 godina ubijeno ili teško ranjeno u Ukrajini od početka rata punog opsega”, navodi se u članku.

Zelenski krajem veljače objavio podatke

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je 25. veljače da je u ratu ubijeno oko 31.000 ukrajinskih vojnika. To je bio prvi put da je Zelenski javno iznio brojku o broju poginulih ukrajinskih vojnika od početka invazije punog opsega.

Rusija nastavlja regrutirati 25.000 do 30.000 novih vojnika mjesečno, izvijestio je New York Times (NYT) pozivajući se na američke dužnosnike. Ova količina dovoljna je za popunu trupa i omogućuje ruskoj vojsci da nastavi koristiti taktiku “valova mesa”, istaknuo je NYT.

