Burne reakcije na uvođenje Rodnih studija: “Penava se miješa u stvari koje ne razumije”

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL/ilustracija

Novinari Ilija Radić (N1) i Boris Vlašić (Jutarnji list) gostovali su Točki na tjedan kod naše Mile Moralić te su komentirali najvažnije događaje tjedna.

Uvođenje Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu izazvalo je žestoke reakcije politike. Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava tvrdi da je to kršenje Ustava i najavio da Vlada neće podržati uvođenje novih studijskih programa.

“Po mojim informacijama, ovo nije dogovoreno nego je Penava ovo rekao da probudi žar u svom biračkom tijelu oko ideoloških tema. Mislim da je Andrej Plenković preiskusan političar da bi pristao na nešto što je izravno kršenje Ustava i zakona. Smjerovi koji se uvode moraju proći evaluaciju od stručnih tijela, i kao što je ministar Fuchs rekao, ako tu sve bude u redu, oni će dobiti dopusnicu”, istaknuo je Radić.

Penava: Dogovoreno je da se neće podržati implementacija programa koji promoviraju rodnu ideologiju TNT komentar: Ženski sinovi i muške kćeri

“Penava se miješa u stvari koje ne razumije. Stranka, bez obzira koliko bila vladajuća, ulazi u područje o kojem nema pojma. Oni idu s naljepnicom ‘mi to nećemo dopustiti, ali u stvari ne znamo što nećemo dopustiti’. Ako bi ljudi bili obrazovaniji, onda političari poput Penave ne bi izgovarali ovakve rečenice”, dodao je Vlašić.

Hakerski napad na KBC Zagreb

Plenković je, govoreći o hakerskom napadu, poručio da nema pregovaranja s hakerima te da se neće uplatiti otkupnina. Vlašić je komentirao koliko je to opravdana tvrdnja.

“Ovisi o prijetnji, koji će uvjet postaviti hakeri, što traže, koliko novaca. Ovo nam nije prva takva situacija, da je hrvatska institucija izložena ucjeni. S ucjenjivačima i teroristima se ne pregovara, to je jasno, to je početna pozicija. No, pitanje je koje su posljedice ako se ikad ti podaci objave. Objaviti nečije zdravstveno stanje izaziva određenu neugodnost za tu osobu”, kazao je Vlašić pa nastavio:

“Na Rebru se liječi i cijela hrvatska Vlada. Puno je tu osoba čiji zdravstveni kartoni možda ne bi trebali biti izloženi javnosti. Pitanje štete na razini securityja je nešto što se ne komnunicira javno i vjerojatno nećemo saznati jesu li oni samo iskopirali podatke ili su ostavili nešto u sustavu.”

Iz SOA-e su poručili da su sve datoteke vraćene, što je dobra vijest za hrvatske građane. No, ovo nije samo hrvatski problem.

“Ovo nije hrvatski problem, ovo je sve više svjetski problem i sve države imaju problem kako se nositi s tim, prvenstveno jer je hakere izuzetno teško pronaći. Ako se ishodište i pronađe, oni su najčešće u državama gdje ih ni hrvatsko ni europsko ni američko pravosuđe ne može dohvatiti. To se može gledati kao zločin bez kazne i tu je potrebna suradnja više država i više zakonodavnih tijela”, ističe Radić.

Dodaje i da su jedan od oblika ratovanja upravo kibernetički napadi te da je ovo moderno ratovanje.

“Stručanjci kažu da je upitno da kad netko preuzme odgovornost, je li on zaista odgovoran. U razgovoru sa sigurnjacima sam čuo da se do prije pet godina hakerski napad na bolnicu nije mogao dogoditi jer su se hakeri držali nekog kodeksa i bolnice se nisu dirale”, dodao je Radić.

Vlašić pak navodi da se u ovakvim situacijama može puno spekulirati o motivima napada. “Liječimo li mi strance na Rebru? Koji je motiv napada? Liječimo li ukrajinske vojnike tamo? Kad se nađemo u tome, možemo spekulirati u mnogo smjerova i nećemo biti u krivu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najezda zmija u dijelovima Hrvatske, jedna žena pronašla cijelo leglo u svom dvorištu Nakon toplinskog vala slijedi nagla promjena vremena, evo kad se očekuje prodor hladne fronte