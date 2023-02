Više od 16.000 mrtvih, Erdogan priznao propuste, na terenu i ekipa iz RH

Reuters je objavio snimku Bijelih kaciga koja prikazuje oduševljenje okupljenih nakon što je spašena cijela obitelj u pokrajini Idlib u Siriji. Iz ruševina su izvučene dvije djevojčice, dječak te majka i otac.

Rescue workers erupted in cheers when an entire family was saved from a collapsed building in Syria’s Bisina. The father, along with his son and daughter, were pulled out from beneath the rubble where they had been stuck after a massive quake on Monday https://t.co/YuKeSbTtIm pic.twitter.com/eIklYycPtW — Reuters (@Reuters) February 8, 2023