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izbori u Izraelu

Prve izlazne ankete: Netanyahu nema većinu

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N1info
|
27. lis. 2026. 21:14
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FILE PHOTO: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara prepare to vote at a polling station in Jerusalem on October 27, 2026
Yonatan Sindel/Pool via REUTERS/File Photo

Bez jasnog pobjednika na izraelskim izborima – prve izlazne ankete.

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Prvi rezultati izlaznih anketa pokazuju da ni koalicija premijera Benjamina Netanyahua ni oporbeni blok nisu osvojili dovoljan broj zastupničkih mjesta za parlamentarnu većinu, prenosi Al Jazeera.

Prema izraelskom Kanalu 12, oporbeni blok trebao bi osvojiti 52 zastupnička mjesta, dok bi Netanyahuov blok mogao osvojiti njih 50. Arapskim strankama predviđa se ukupno 18 zastupničkih mjesta. Za većinu je potrebno 61 mjesto.

Preliminarni rezultati očekuju se u sljedećih nekoliko sati.

Teme
benjamin netanyahu izlazne ankete izraelski izbori koalicijska vlada parlamentarna većina

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