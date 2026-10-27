izbori u Izraelu
Prve izlazne ankete: Netanyahu nema većinu
Bez jasnog pobjednika na izraelskim izborima – prve izlazne ankete.
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Prvi rezultati izlaznih anketa pokazuju da ni koalicija premijera Benjamina Netanyahua ni oporbeni blok nisu osvojili dovoljan broj zastupničkih mjesta za parlamentarnu većinu, prenosi Al Jazeera.
Preliminary exit polls suggest Netanyahu’s bloc is trailing its rivals in Israel’s election, while Palestinian Israeli parties are projected to win a historic number of seats in the Knesset. Al Jazeera’s Nour Odeh reports from Ramallah. https://t.co/CcLR4mL5Ev— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2026
Prema izraelskom Kanalu 12, oporbeni blok trebao bi osvojiti 52 zastupnička mjesta, dok bi Netanyahuov blok mogao osvojiti njih 50. Arapskim strankama predviđa se ukupno 18 zastupničkih mjesta. Za većinu je potrebno 61 mjesto.
Preliminarni rezultati očekuju se u sljedećih nekoliko sati.
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