Prve novčanice s portretom kralja Charlesa III. prodane za više od milijun eura

Daniel LEAL / AFP

Skup novčanica britanskih funti s portretom kralja Karla III. prodan je na aukciji za 914.127 funti (1,17 milijuna američkih dolara), što će biti donirano u dobrotvorne svrhe.

Novčanice vrijedne gotovo 78 tisuća funti među prvim su izdanim novčanicama s portretom novog kralja, koje su puštene u cirkulaciju u lipnju. Novčanice su apoena 5, 10, 20 i 50 funti.

Jedan skup novčanica apoena 50 funti prodan je za 26 tisuća funti, potukavši dosadašnji rekord u prodaji novčanica Engleske banke.

Slijedi aukcija novčanica apoena 10 funti na kojoj je samo jedna novčanica prodana za 17 tisuća funta, a nosi serijski broj HB01 00002.

Kolekcionari traže novčanice s najnižim mogućim serijskim brojem, što bliže 00001, i zato plaćaju tolike iznose.

Aukciju je organizirala aukcijska kuća Spink u Londonu.

Sarah John, izvršna direktorica za bankarstvo Engleske banke, izrazila je zadovoljstvo što je prodajom prikupljeno 914.127 funti, što će biti donirano 10 dobrotvornih organizacija po izboru Engleske banke.

To su Childhood Trust, The Trussell Trust, Shout, Carers UK, Demelza, WWF-UK, The Brain Tumour Charity, London’s Air Ambulance Charity, Child Bereavement UK i The Samaritans.

Trenutačno je u cirkulaciji više od 4,6 milijardi novčanica Engleske banke u vrijednosti od gotovo 82 milijardi funti.

Engleska banka počela je izdavati novčanice u 17. stoljeću, no Karlova majka, pokojna kraljica Elizabeta II., prvi je britanski monarh čiji je portret tiskan na novčanici apoena 1 funte 1960.

