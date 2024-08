Doktor pomorskog prava o nesreći na Malom Lošinju: “Tko god kaže – znam što se dogodilo – ne zna”

Podijeli :

Sveučilišni profesor i doktor pomorskog prava, Goran Vojković, gostovao je u N1 studiju kod Mile Moralić gdje je komentirao tragediju na Malom Lošinju gdje je prilikom iskrcaja Jadrolinijinog trajekta život izgubilo tri pomorca.

Vojković je napomenuo da su dvije istrage u tijeku. “Jedno je DORH koji će tražiti odgovornost, a druga je Agencija za istraživanje nesreća koja ima zadatak otkriti što se dogodilo i nije organ gonjenja, ona otkriva uzroke i to objaviti detaljno, a to će trajati mjesecima”, rekao je.

Napomenuo je kako se ne zna što se dogodilo. “Brodovi imaju određene sigurnosne protokole. Tehnologija je na razini da, ako dođe do pogreške koja dovodi do tragedije, mora biti više faktora uključeno. Jer postoje sigurnosni sustavi koji jedan propust zaustave, znači nešto se moralo iskombinirati da dođe do ovoga i to treba otkriti, dokumentirati i opisati, što nije jednostavan posao”, dodao je.

“Hidraulični sustavi su složeni i mogu se čudno ponašati i svatko tko kaže – znam što se dogodilo – ne zna, nagađa. Zato su kapetani i stručni ljudi vrlo oprezni u zaključivanju”, napomenuo je.

Najstariji brod u floti

Brod Lastovo jedan je od najstarijih u floti, iz 1969. godine. “Ti su brodovi sposobni za plovidbu jer su prošli tehničke preglede, kao i auti. No naravno da stariji brod treba pojačano održavanje. Starost nije problematična, i puno bogatije zemlje od nas koriste stare brodove. Nedavno su Ukrajinci oštetili jedan brod u Crnom moru koji je star više od 100 godina”, istaknuo je.

“Jasno, što je brod stariji, održavanje je skuplje. No neki standardi su zastarjeli, isto kao da sada vozite ispravnog Stojadina, možete ga držati u najboljem stanju, ali njegovi standardi neće biti kao da ste kupili novi automobil. Pitanje je cijene. To je u startu jeftinije, ali pitanje je li u 20 godina jeftinije”, napomenuo je Vojković.

“Može svatko otići na sajam starih automobila i kupiti za 2000-3000 eura auto koji čak i vozi i možete s njime na more, no pitanje je nakon pet godina je li taj auto skuplji od novog od 20.000 eura”, objasnio je.

“Nije jednostavno nabavljati brodove”

Postavio je i pitanje zašto je kupljen stari trajekt koji je nazvan Oliver i koji je plutao morem pokvaren. “Srećom pa je bilo mirno more. Predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinije je prošli mjesec dao ostavku zbog nabave tog trajekta, znači nešto u toj politici ne valja”, rekao je.

“Ako ulažemo u nove avione Croatia Airlinesa, ulažemo u nove vlakove i željeznice, a zašto se brodovi kupuju polovni pa se krpaju. To je stvar politike”, dodao je.

Napominje da nije jednostavno nabavljati brodove za Jadran. “Imate ljeto s milijun turista i svi bi na otoke, i treba ogroman kapacitet te uglavnom imamo mirno more. Onda dođe zima, imate pet putnika, brod zimi troši jako puno. Brod mora ploviti jer morate imati vezu, valovi su veći i pitanje je bi li bilo bolje projektirati brodove za Jadran, da apsolutno”, istaknuo je.

“Ako i imate dobar rabljeni brod i prodaje se, tu su procedure razne, garancije Vlade i jamstvo i procedure, kao svaka državna firma su usporeni i dobar polovan brod će otići negdje drugdje. I onda se događa da staru flotu obnavljate starom flotom”, objasnio je.

