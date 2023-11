Putinov bliski suradnik otkrio koji bi potez mogao izazvati Treći svjetski rat

Podijeli :

Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije i bliski saveznik ruskog predsjednika Dmitrij Medvedev ponovno spominje Treći svjetski rat, a ovaj put oktriva koja bi akcija, po njemu, mogla dovesti do takve eskalacije sukoba.

Naime, Medvedev je u zadnjim komentarima upozorio da bi posljednji potezi Poljske mogli dovesti do izravnog okršaja s Bjelorusijom i Rusijom, što bi moglo dovesti do Trećeg svjetskog rata.

Kako prenosi Newsweek, Medvedev je za časopis Rossiyskaya Gazeta naveo da bi poljska pomoć Ukrajini mogla dovesti do eskalacije sukoba na globalnoj razini.

Vratili se Wagnerovci, vodi ih novi Prigožin. Objavljeno koje uvjete moraju ispuniti novi kandidati

“Poljsko vojno jačanje i poljska vojna nazočnost u Ukrajini mogu izazvati izravan sukob između Varšave i Bjelorusije i Rusije. U ovom slučaju, saveznička skupina će dati odgovarajući odgovor kako bi spriječila prijetnje koje proizlaze iz zlih ambicija poljskog establišmenta”, tvrdi Medvedev.

“Nepromišljene akcije Poljske, ako ih ishitreno podrže njezini NATO saveznici, mogu imati dalekosežne opasne posljedice za cijeli svijet. I tada će Poljska ispuniti ulogu ‘hijene Europe’ koja je pokrenula Treći svjetski rat”, dodao je.

Nadalje, bliski saveznik Vladimira Putina optužio je Poljsku da ima skriveni motiv kada je u pitanju pomoć Ukrajini, tvrdeći da teži samo jednoj stvari, a to je osiguranje dominacije u regiji na način da uspostavi kontrolu nad državama koje se nalaze između Varšave i Moskve.

Medvedev također tvrdi da članice Europske unije prikriveno mrze Poljsku koja sebično koristi europske institucije, ali ne pridonosi zajednici. “To će u konačnici destabilizaciji same strukture EU-a”, smatra bivši ruski predsjednik koji dodaje da će to u konačnici dovesti do rasapda Europske unije krivnjom Poljske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hvata vas prehlada? Liječnica savjetuje: Uzmite samo ove dvije tablete zajedno Đumbir: Prednosti i mane zanimljive biljke koju bi jedna skupina ljudi ipak trebala izbjegavati