Šef "Wagnera", skupine Putinovih plaćenika, Jevgenij Prigožin, navodno je europarlamentarcima u Bruxelles poslao krvavi malj zapakiran u kutiju za violinu.

Krvavi malj kojeg je “Putinov kuhar”, kako još nazivaju Prigožina, poslao europskim zastupnicima, povezuje se sa slučajem od prije desetak dana, kad je na društvenim mrežama objavljena neprovjerena snimka pogubljenja maljem, bivšeg ruskog plaćenika koji je prebjegao na ukrajinsku stranu. Prigožin, je priopćio i da je održao sastanak sa zapovjednicima Wagner grupe, te da su odlučili proglasiti Europski parlament “raspuštenim”.

Prigozhin's lawyer handed over to the European Parliament a sledgehammer with the Wagner logo smeared with artificial blood. The video appeared on propaganda Z-channels.



Recently, the European Parliament started talking about recognizing Wagner PMC as a terrorist organization. pic.twitter.com/th2W3dx6zH