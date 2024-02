Ravnateljica svaki dan dovodi svog pit bulla u školu, nastavnici su je prijavili

La preside che porta il pitbull a scuola: “Amareggiata dall’esposto, nessuno si era mai lamentato. Ares è sempre al guinzaglio, per ora non so a chi lasciarlo” https://t.co/69qgjOliqC pic.twitter.com/SWIzhGwZGM

— Repubblica Milano (@rep_milano) February 15, 2024