Rusi izveli "najpodliji napad" od početka rata. Zelenski: "To je Putinov rođendanski dar samome sebi"

Zelenskij je rekao da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno 100 ljudi. Ukrajinski predsjednik istaknuo je da su se napadi dogodili na rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. „To je rođendanski dar koji je Putin sam sebi priredio: ubijanje djece, ubijanje ljudi”, rekao je Zelenskij u večernjem videoobraćanju. U ranijoj objavi naveo je da su civili poginuli i u Kijevu te gradovima Oleksandriji i Kremenčuku u središnjoj Ukrajini.