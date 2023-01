Rusi uvode vojnu obuku u srednje škole, evo što će to uključivati

Britansko ministarstvo obrane objavilo je da je rusko ministarstvo obrazovanja dalo više detalja o uvođenju prethodno najavljenog plana za uključivanje osnovne vojne obuke u ruski srednjoškolski program.

Modul u okviru tečaja “Osnove sigurnosti života” uključivat će obuku s jurišnim puškama serije AK i ručnim bombama, vojnu vježbu i pozdrave te korištenje osobne zaštitne opreme.

