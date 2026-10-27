raketni napad
Rusi žestoko napali Kijev: Pogođeno sveučilište, zgrade, važan most...
U ruskom raketnom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev u ponedjeljak je poginula najmanje jedna osoba, a deset ih je ozlijeđeno, uključujući studente u studentskom domu, priopćili su dužnosnici.
Oglas
U napadu u kasnim večernjim satima pogođeni su obrazovna ustanova, stambeni objekti, postaja podzemne željeznice, važan most i medicinske ustanove, naglasili su iz Reutersa.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da je jedna osoba poginula u blizini supermarketa. Ukrajinska državna služba za izvanredne situacije izvijestila je da je tijelo pronađeno pokraj teško oštećene stambene zgrade.
Kličko je izvijestio da je u napadu ozlijeđeno deset osoba, od kojih su mnoge bile ispred studentskog doma Državnog sveučilišta za trgovinu i ekonomiju na istočnoj obali Dnjepra. Devet ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a troje je u teškom stanju.
Predsjednik Volodimir Zelenski također je u objavi na Telegramu rekao da još nema točnih podataka o poginulima i ozlijeđenima.
"Zasad se ne zna točan broj ljudi", napisao je Zelenski. "No, nažalost, ima poginulih i ozlijeđenih. Spasilačke operacije su u tijeku".
Ponovio je poziv da se uklone odgode u osiguravanju protuzračnog oružja kako bi se što prije odgovorilo na ruske zračne napade.
"Upravo u takvim uvjetima, kada je prijetnja stalna, kada se napadi mogu dogoditi u svakom trenutku i pogoditi gradove i sela, umjetna odgađanja isporuke protuzračne obrane Ukrajini pomažu teroru", rekao je.
Ranije tijekom dana Zelenski je izjavio da Ukrajina čeka odobrenje američkog ministra obrane Petea Hegsetha za isporuku ključnih projektila.
"Gotovo mjesec dana čekamo da gospodin Hegseth odobri isporuku projektila za sustave Patriot i NASAMS. Naložio sam našem timu da to pitanje ponovno pokrene s američkom stranom", napisao je predsjednik na platformi X.
Neslužbeni kanali na Telegramu objavili su fotografije oštećenja postaje podzemne željeznice i tramvaja.
Kličko je rekao da su u dvije medicinske ustanove od eksplozija popucali prozori. Dodao je da su ozlijeđena i dva člana hitne službe koji su požurili na mjesto jednog od napada.
Svjedoci Reutersa izvijestili su da je niz eksplozija zatresao grad. Prema njihovim riječima, u dijelovima grada na istočnoj obali rijeke Dnjepar nestalo je električne energije.
Moskva već dugo poriče da namjerno gađa civile.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas