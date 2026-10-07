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nasilje u školama

Užas u Poljskoj: Sedmero ozlijeđenih u napadu nožem u školi

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Hina
|
07. lis. 2026. 13:02
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poljska policija
DarSzach/Shutterstock

Sedam osoba ozlijeđeno je u napadu nožem u jednoj poljskoj školi, priopćila je u srijedu policija, dodajući da je napadač uhićen.

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Gradonačelnik Ostroleke, grada u kojem se incident dogodio, potvrdio je da je došlo do napada te da je nekoliko osoba ozlijeđeno.

„Najvažnija je informacija da je situacija stavljena pod kontrolu”, rekao je gradonačelnik Pawel Niewiadomski u priopćenju.

Privatna televizija RMF FM izvijestila je da je napadač 19-godišnji učenik te škole te da je među ozlijeđenima dvije su osobe s teškim ozljedama.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava bili su učenici, a ozlijeđen je i jedan nastavnik.

Teme
napad nožem nasilje u školama poljska vijesti iz svijeta

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