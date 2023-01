Specijalci ušli u kombi napadača koji je u SAD-u ubio 10 ljudi, pronađeno tijelo

“Prioritet je uhititi ovu osobu. Vjerujemo da će, ako objavimo njegovo ime, to biti smetnja. Molim vas, budite strpljivi”, rekao je šerif te dodaje da je njegova fotografija objavljena zbog javnog interesa.

Teams from the #LASD have arrived and #Torrance PD is now clearing the parking lot next to #HobbyLobby saying there is a possible hazmat situation. The van is still surrounded and we can’t see anyone moving inside. Possible #MontereyParkSuspect #MontereyPark @FOXLA #FOX11 pic.twitter.com/Vr18S3XPyP