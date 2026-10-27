Oglas

švicarci idu na glasanje

Sprema se odluka o zabrani vatrometa? „To nije slavlje, nego čisti stres”

author
N1 Info
|
27. lis. 2026. 07:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
vatromet
ilustracija: Unsplash

Švicarski građani pripremaju se za glasanje: odlučivat će hoće li zabraniti bučni vatromet. Na poticaj udruga za zaštitu životinja i okoliša, građanska inicijativa bit će stavljena na glasanje 29. studenoga.

Oglas

„Za kućne ljubimce, divlje i farmske životinje vatromet nije slavlje, nego čisti stres”, poručuje neprofitna organizacija Schweizer Tierschutz STS (Švicarska zaštita životinja), koja podupire inicijativu.

Prijedlogom se traži i bolja zaštita ljudi i prirode od buke, onečišćenja zraka, otpada, nesreća i požara koje uzrokuje vatromet.

Prva anketa švicarske javne radiotelevizije, objavljena u petak, 23. listopada, pokazala je visoku potporu zabrani: podržava je 69 posto birača, piše Euronews.

Iako je prijedlog najpopularniji među lijevo orijentiranim biračima, dobio je većinsku potporu diljem političkog spektra, a osobito među ženama.

Takva su glasanja uobičajena u Švicarskoj, gdje svaki građanin ili skupina može pokrenuti inicijativu prikupljanjem 100.000 valjanih potpisa građana s pravom glasa. Među nedavnim su primjerima inicijativa o neutralnosti, odbačena u rujnu, te inicijativa za nuklearno razoružanje, o kojoj se tek treba odlučivati.

Bi li to značilo potpunu zabranu vatrometa u Švicarskoj?

Prijedlogom se nastoji „znatno ograničiti osobito glasan i uznemirujući vatromet” u privatnoj uporabi zabranom prodaje bučnih pirotehničkih sredstava. Tiše alternative, poput prskalica i pirotehničkih fontana u obliku vulkana, i dalje bi bile dopuštene.

Kantoni bi mogli odobravati iznimke za događanja „od nadregionalnog značaja”, poput 1. kolovoza, švicarskog nacionalnog praznika, i dočeka Nove godine, ali i tada uz naglasak na tišim alternativama.

Švicarski kantoni i općine već sada mogu na lokalnoj razini ograničiti ili zabraniti prodaju i uporabu vatrometa. Njegova je uporaba uređena i dobnim ograničenjima te obvezom pribavljanja dozvola.

STS ističe da bi inicijativa „Za ograničavanje vatrometa” uspostavila jasno pravilo za cijelu zemlju.

Zabrana - "prijetnja švicarskoj tradiciji"

No strukovna udruga Švicarski koordinacijski ured za vatromet (SFK) tvrdi da prijedlog predstavlja „prijetnju švicarskoj tradiciji”. Pojedini političari smatraju da bi zadirao u osobne slobode građana te da bi uređivanje tog pitanja trebalo prepustiti kantonima.

Švicarska narodna stranka, stranka Centar i Švicarski savez obrtnika i poduzetnika pokrenuli su kampanju protiv prijedloga, upozoravajući na posljedice za poduzetnike i mogućnost poticanja „kulture zabrana”.

Za prijedlog, izvorno predan 2023., prikupljeno je više od 137.000 potpisa. Budući da protuprijedlog ljetos nije prošao, sada će se o njemu odlučivati na referendumu.

Bude li inicijativa prihvaćena, Švicarska bi mogla slijediti primjer Nizozemske, gdje je ovog ljeta na snagu stupila šira zabrana vatrometa, ponajprije zbog sigurnosti, ali i radi zaštite životinja i okoliša. Druge europske zemlje imaju vlastita pravila i ograničenja. U Belgiji je, primjerice, uporaba velikih i snažnih pirotehničkih sredstava dopuštena samo profesionalcima.

Kako vatromet utječe na okoliš?

Pri eksploziji vatrometa oslobađaju se sitne čestice prašine bogate otrovnim metalima iz baruta i spojeva koji mu daju boju.

Prema podacima švicarskog Saveznog ureda policije, u Švicarskoj se godišnje upotrijebi između 1000 i 2000 tona pirotehničkih proizvoda, pri čemu tri četvrtine njihove mase čini ambalaža. Njihovom uporabom nastaje između 200 i 400 tona lebdećih čestica godišnje.

To čini dva do tri posto godišnjih emisija lebdećih čestica u zemlji, prema podacima Saveznog ureda za okoliš (FOEN).

Osim što pridonose onečišćenju zraka, vode i tla, te sitne čestice mogu se udahnuti i štetno utjecati na zdravlje, osobito osjetljivih osoba koje već imaju zdravstvenih tegoba.

Nepovoljni vremenski uvjeti mogu dodatno povećati štetu. Magla, primjerice, može dulje zadržavati čestice u zraku, dok vrućina i suša mogu povećati opasnost od požara u prirodi.

FOEN poziva na odgovorno odlaganje iskorištene pirotehnike. Nakon što se ohladi, može se odložiti u miješani komunalni otpad, dok ambalažu treba odvojiti za recikliranje na uobičajen način.

Vatromet izaziva „strah, paniku i dezorijentiranost”

Udruge za zaštitu životinja snažno podupiru zabranu vatrometa.

„Iznenadna buka kod životinja izaziva strah, paniku i dezorijentiranost”, navodi STS. „Posljedice sežu od bijega i akutnog stresa do ozljeda, pa čak i smrti. Zaštita životinja od nepotrebne buke stoga je jedno od središnjih pitanja njihove dobrobiti.”

Švicarska veterinarka Maruschka Blaser u promidžbenom videu za inicijativu objašnjava da životinje visoke tonove i glasne detonacije čuju izraženije od ljudi. Kao primjer navodi konje, ističući da „situacija vrlo brzo može postati opasna kada zbog vatrometa nekontrolirano trče”, bilo za ljude u mnoštvu ili druge životinje na pašnjacima.

„Kad je riječ o kućnim ljubimcima poput mačaka i pasa, ponekad im je potrebno davati lijekove za smirenje danima prije vatrometa”, kaže Blaser. „Poznajem i obitelji koje sa svojim ljubimcima provode noć u skloništu od zračnih napada, ali ni to zapravo nije rješenje”, dodaje.

„U Švicarskoj žive milijuni kućnih ljubimaca. Mnogima od njih vatromet izaziva stres ili paniku”, kaže u promidžbenom videu Casimir von Arx, predsjednik bernskog ogranka organizacije STS.

„Možemo ih zaštititi samo ako kao društvo imamo obzira jedni prema drugima.”

Teme
onečišćenje okoliša vatromet zabrana vatrometa zaštita životinja švicarska inicijativa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ