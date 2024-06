Stručnjak o debati Biden-Trump: “Mislim da su sada u Demokratskoj stranci upaljeni svi alarmi”

Podijeli :

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Sinoć je po lokalnom vremenu, a rano jutros po našem, u studiju CNN-a u Atlanti održana prva debata američkih predsjedničkih kandidata - aktualnog predsjednika, demokrata Joea Bidena i izazivača mu, republikanca Donalda Trumpa. Debatu je uživo prenosio i N1.

Pravila ove debate razlikovala su se od prijašnjih jer je održana bez publike u studiju, sudionicima nisu bili dozvoljeni ikakvi rekviziti i bilješke, a mikrofoni su bili uključeni samo dok bi jedan od njih govorio kako bi se izbjegla dobacivanja i upadice u riječ.

Trump i Biden izgubili kontrolu tijekom debate: Posvađali se oko toga tko bolje igra golf

Bez obzira na to, debata Bidena i Trumpa na CNN-u u jednom je trenutku otklizala na vanpolitički teren, konkretno na golf teren (posvađali su se oko toga tko je bolji golfer) te na njemu ostala. Frcale su uvrede na osobnoj razini i dojam je da su obojica pred globalnim auditorijem ponajmanje govorila o onome što je posao predsjednika najmoćnije države na svijetu.

“Kad se svađaju oko golfa, nešto ne štima”

Debatu Joea Bidena i Donalda Trumpa gledao je i komunikacijski stručnjak Petar Tanta kazavši nam da je ostao duboko razočaran onime što je vidio i čuo.

“Kada se ljudi vrijeđaju oko golfa, onda je jasno da nešto ne štima. Trumpova taktika uvijek je da izbaci protivnika iz takta. S druge strane, Biden se nije baš snalazio. Pomalo je tragično govoriti o tome tko je u debati kandidata za najmoćnijeg čovjeka na planetu bio prisebniji, ali to je, nažalost, vrijeme u kojem živimo”, ustvrdio je Tanta.

Kaže da se nije čulo puno toga smislenog i konkretnog.

Biden i Trump u debati desetak puta spomenuli Putina

“Cijela debata svela se na to koji će od ta dva vrlo stara čovjeka ostaviti bolji dojam. Trump je u debatu ušao poput buldožera, a Biden je sada i službeno potvrdio da je star i da nije za funkciju za koju se natječe. To je u njegovoj Demokratskoj stranci trebalo aktivirati niz alarma jer još uvijek ga stignu zamijeniti drugim kandidatom. Ali ako to naprave, bit će to njihov poraz. Demokratska stranka je u problemu i ovime je to izašlo na vidjelo”, smatra Tanta.

Trumpovi pristaše u SAD-u kao Bartuličini ovdje

S druge strane, dodaje, pristaše Donalda Trumpa očekuju svojevrsni povratak Mesije i ujedinit će se oko tog cilja.

“Na puno nižoj razini tu situaciju možemo usporediti s onom Stjepe Bartulice i njegove majke iz naše kampanje za europske izbore. Tu je moment bio “ujedinimo se svi da naš kandidat pobijedi, jer je to jedino ispravno”, a bez ulaženja u to je li takvo što moralno i logički ispravno”, kazao je Tanta.

Debata pred ovako ogromnim auditorijem uvijek je stresna i od kandidata se očekuje da za nju budu maksimalno pripremljeni, dodaje.

“Nameće se paralela Bidena s Lukom Modrićem”

Sljedeća televizijska debata Bidena i Trumpa zakazana je u rujnu. Tantu smo pitali mogu li Bidenovi savjetnici i PR stručnjaci do tada poboljšati njegov nastup.

Brza CNN-ova anketa nakon debate: Tko je ostavio bolji dojam – Trump ili Biden?

“Da je riječ o osobi, iskusnom političaru od 60 godina koji još može raditi na sebi, rekao bih da mogu. Ali nisam siguran da Biden više može odigrati dobro. Nameće se parlalela s Lukom Modrićem. Može on još biti super, ali biologija čini svoje. Dolaze mlađi, brži i kvalitetniji. Nije ni Trump puno mlađi (78 mu je godina, tri manje nego Bidenu, nap.a.) ali je lucidniji i stoga je u prednosti. Osim toga, on retorički ne preže ni od čega. Ako mu je politički važno da nekoga “razvali” on će to učiniti. Smatralo se unaprijed da će Trump krenuti s osobnim napadima i očekivalo se da mu Biden odgovori kako treba. No, Biden to nije uspio. Vidjelo se da je umoran. U ovakvoj debati moraš biti svih 110 minuta glavom unutra, u svakoj temi, a on to nije bio”, zaključio je Tanta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.