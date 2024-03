Stručnjak za Bliski istok: “Kad bi nestao izraelsko-palestinski sukob, nestalo bi i dosta novca za politički i oružane skupine”

Podijeli :

Najmanje 30.410 ljudi je ubijeno je, a 71.700 ranjeno u izraelskim napadima na Gazu od 7. listopada. Veliki napori vode se u Egiptu da se postigne dogovor o prekidu vatre u Gazi. U Novom danu s Mašenkom Vukadinović razgovarao je politolog i teolog, stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina.

Šestotjedni prekid borbi nužan je kako bi stigla humanitarna pomoć. Postavlja se pitanje kome ne odgovara zaustavljanje ratnog sukoba.

SAD uputio poruku Izraelu jer “ljudi u Gazi gladuju”: “Nema isprike”

“Izraelska vlada nije poslala izaslanstvo, to govori koliko postoji neslaganja oko uvjeta ovog primirja. Mislim da će doći do nekog oblika primirja, ali izraelskoj strani ne odgovara zaustavljanje vojnog djelovanja u Gazi. Ne odgovara radikalima u izraelskoj Vladi, ali i Hamas je esktremno nastrojen, ako bi predali taoce, bili bi bez aduta u rukavu. Cjelokupni palestinsko- izraelski sukob, na žalost, odgovara većini zemalja u regiji jer im daje određeni legitimitet u vanjskopolitičkim krugovima. Odgovara i izraelskim lobistima u Europi i Americi. Kad bi taj sukob nestao, nestalo bi i dosta novaca za političke i oružane skupine”, rekao je Obućina.

Ramazan, sveti mjesec za muslimane, počinje za tjedan dana. Prema dosadašnjim incidentima na Bliskom istoku, imali smo prilike vidjeti da vrlo često dolazi do nasilja za vrijeme vjerskih blagdana.

“Sve tri religije u Jeruzalemu imaju, osim svojih, i velik broj zajedničkih vjerskih mjesta. Postoji uvijek ta ideja da se vjera povezuje s nacijom pa taj politički element prevladava nad vjerskim. To nije dobro po vjernike same. Napad na vjerski blagdan je napad na ranjivost vjerske skupine. Vrijeme ramazana je vrijeme kada ljudi poste i okreću se molitvi. Što se tiče ramazana u Gazi, ne znam kako će se uopće provesti jer ljudi gladuju nevezano za sveti mjesec posta”, rekao je Obućina.

U stogodišnjem sukobu, nije uspio pokušaj stvaranja dvije države kao rješenje za Izraelce i Palestince. Zašto Izrael odnosno Netanyahu odbijaju pravo palestinskog naroda da izgradi vlastitu državu koja bi bila priznata?

“Tu blokadu radi Netanyahu, a ne Izrael. Ne smijemo povezivati Izrael isključivo s Netanyahuom. U Izraelu postoji velika oporba i njemu i njegovoj politici pa i ovom sukobu u Gazi. Radikalna ideja je politika raseljavanja po Zapadnoj obali i kolonizacija palestinskog područja kko bi spriječili dogovorene granice s dugim nizom sporazuma. Politička karijera Benjamina Netanyahua bi nakon ovog sukoba mogla brzo nestati, a on bi se fizički mogao naći u zatvoru zbog cijelog niza optužbi protiv njega, da ne govorimo o međunarodnom sustavu. Međutim, međunarodni sustav je mrtav. Kada se ne poštuju institucije, kada je multilateralizam gotovo nepostojeći… UN-ove institucije načelno imaju politički relevantnu moć, ali sada vidimo da to nije slučaj i da dogovori ne vrijede. Vraća se vrijeme realpolitike i surove moći, tko ima više moći i interesa da provede svoju politiku, taj očito nema straha od sankcija. Na žalost, politika je takva, a najviše će stradati narod. Palestinski i izraelski. Kad bi se pitao narod, mislim da bi se lako došli do dogovora”, odgovara Obućina.

