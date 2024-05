Stručnjak za Bliski Istok ukazao na jedan detalj kod preminulog Raisija: “To nikada neće biti razjašnjeno”

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar i stručnjak za Bliski Istok Vedran Obućina gostovao je u Newsroomu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao pogiblju iračkog predsjednika Ebrahima Raisija.

Obućina kaže da će u Iranu doći do nezgodne situacije gdje sada slijedi izbor novog predsjednika.

“To nitko nije očekivao. S druge strane, pitanje je hoće li novi predsjednik donijeti nešto novoga. Mislim da neće doći do neke veće promjene političkog pravca. To je velima tragedija i dolazi do promjena u institucionalnoj politici, ali ne mislim da će doći do preokreta u vanjskoj ili unutarnjoj politici”, rekao je.

“Iran ima najstariju flotu transportnih sredstava koja je slična onoj u Sjevernoj Koreji jer zbog sankcija nije bilo moguće nadograditi te modele. Iako je Iran sam razvio dobru automobilsku, pa i avionsku, tehnologiju, ali ovaj je helikopter bio starije generacije i ne mislim da je riječ o uroti ili pokušaju ubojstva predsjednika nego o nesreći zbog vremenskih neprilika”, dodao je.

Obućina kaže da je Raisi tipičan predstavnik konzervativne linije. “Došao je na vlast kao jedna enigma i bio je u nezgodnoj situaciji s obzirom da je došao na vlast kada je i parlament i vlada i drugih elemenata u rukama konzervativaca. Tako da je bio jako kritiziran i od strane oporbe, i od strane konzervativaca”, naveo je.

Ukazao je i na jednu crnu točku u njegovoj prošlosti. “Poznata je njegova uloga u prvim godinama Islamske republike kada je preko stotinu pripadnike tadašnjeg vladinog ešalona ubijeno. Ti prijeki sudovi su bili usmjereni i protiv nevinih ljudi koji nisu htjeli biti dio te njegove političke paradigme. On je zbog svoje lojalnosti dobio neke privilegije i uspinjao se po ljestvici”, podsjetio je Obućina.

“To nikada neće biti razjašnjeno i neće mu se suditi”, dodao je.

Na kraju ne napomenuo da bez Irana nema mogućnosti razvoja Bliskog Istoka.

