Sudski spor vukao se pet godina, prošao je nekoliko instanci i sada je konačno okončan: Uspjehom za majku i kćer i dugoročnim naknadama za obitelji kojoj je potrebna financijska pomoć.

Prema pisanju lokalnih medija, neobičan slučaj počeo je 2018. godine u Lauchhammeru, gradu u okrugu Oberspreewald-Lausitz, u južnom Brandenburgu. Škola je odlučila provesti višednevni projekt u tamošnjem cirkusu. Osnovnoškolci su trebali učiti od umjetnika kako bi na kraju projekta mogli napraviti svoju malu predstavu. U projektu je sudjelovala i tada osmogodišnjakinja. Roditelji bi za cirkusku aktivnost svoje djece trebali izdvojiti deset eura, prenosi Fenix magazin.

No, budući da je majka djevojčice u to vrijeme bila na Hartzu IV, prijavila se lokalnom centru za zapošljavanje u Oberspreewald-Lausitzu, koji joj je trebao nadoknaditi troškove projekta njezine kćeri. No centar za zapošljavanje je to odbio, a kao razlog je naveo kako oni ne plaćaju troškove školskih izleta, odnosno plaćaju ako se odvija u krugu škole.

Majka i kći nisu željele prihvatiti ovu odluku i slučaj je išao na sud. Nakon pet godina i nekoliko pregovora, obitelj je dobila presudu. Centar za zapošljavanje im mora vratiti novac, bez obzira na to ide li se na izlet u krugu škole ili negdje drugdje.

Presuda Saveznog socijalnog suda jača sudjelovanje djece iz siromašnih obitelji u školi. Jednostavnim jezikom to znači: Potaknuta tužbom iz Lauchhammera, djeca iz socijalno ugroženih obitelji u budućnosti će dobiti bolju financijsku potporu.

