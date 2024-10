Deset stvari koje vaši zubi mogu otkriti o zdravlju

Podijeli :

Stanje vaših zubi može biti dobar indikator za vaše opće zdravstveno stanje jer može ukazivati na dublje zdravstvene probleme. Ako ne vodite brigu o vašim zubima to također može stvarati dodatne zdravstvene probleme.

“Stomatološki pregled nije samo prilika da otkrijete probleme sa zubima i desnima”, upozorio je stomatolog Neil Sikka za The Sun.

“Vaš stomatolog također može uočiti znakove drugih problema, kao i provjeriti jesu li vam čeljusni zglobovi zdravi i postoje li znakovi raka usne šupljine. To je pravi prozor u vaše cjelokupno zdravlje”, rekao je Sikka.

U nastavku slijedi deset stvari koje zubi mogu otkriti o vašem zdravlju.

Srčani problemi

Ljudi koji imaju loše oralno zdravlje, poput bolesti desni ili gubitka zubiju, imaju veće stope kardiovaskularnih problema poput srčanog i moždanog udara. Veza je pronađena u više studija.

Teorije o tome zašto do toga dolazi se razlikuju, ali smatra se da bakterije koje inficiraju desni i uzrokuju stanja poput gingivitisa također putuju do krvnih žila drugdje u tijelu i čine štetu.

Ljudi ne shvaćaju da upaljene desni imaju povećanu opskrbu krvlju i periodontne džepove, koji su praznine koje rastu između desni i zubiju što stvara mogućnost bakterijama da uđu u krvotok.

Nedostatak hranjivih tvari

Čirevi u ustima mogu biti znak anemije, što je zdravstveno stanje koje karakterizira manjaka željeza i nekih drugih vitamina.

Za pacijente s ponavljajućim čirevima u ustima savjetuje se da naprave krvni test, pogotovo ako stomatolog ne pronalazi stomatološki razlog stvaranja čireva.

Rizik od preuranjenog porođaja

Tijekom trudnoće razine hormona koje se stvaraju mogu imati negativan učinak na oralno zdravlje.

Jedna studija otkrila je da su žene koje su prerano porodile, imale četiri puta gore rezultate u testovima zdravlja desni od onih koje su rodile u predviđenom terminu, Također, ove trudnice su razvile i do osam puta više zubnog plaka.

Nalazi su otkrili da su buduće mame s neliječenim krijesom ili plombama također bile u opasnosti od prijevremenog poroda.

Upalna bolest crijeva

Vaša su usta povezana s vašim crijevima, pa vašem stomatologu pružaju mnogo informacija o tome što se događa s vašim probavnim sustavom.

Crohnova bolest i ulcerozni kolitis dugotrajna su stanja uzrokovana kroničnom upalom. Riječ je stanjima koja se potencijalno mogu uočiti na ustima.

Očiti znakovi ovih stanja uključuju uporno suha usta i puno pukotina na jeziku zbog čega se često preporučuje posjet liječniku.

Refluks želučane kiseline

Ovo je još jedan želučani problem koji se prvo može uočiti na zubima, pogotovo ako pacijent ima takozvani ‘tihi refluks’, a ne žgaravicu.

Oboljelima želučana kiselina bježi natrag u jednjak i ponekad putuje čak do usta, osobito noću.

To dovodi do oštećenja zubne cakline, ali uzimanje antacida i promjena načina života mogu smanjiti taj učinak.

Također možete spavati s podignutom glavom i vratom, tako da gravitacija djeluje protiv kiseline.

Demencija

Uzroci demencije su složeni i još se istražuju.

No, više studija je otkrilo je da su ljudi s bolestima desni i gubitkom zubiju, izloženi većem riziku od kognitivnog pada i razvoja demencije.

Istraživanje koje je Sveučilište Central Lancaster objavilo u siječnju 2023. kaže da se protein nazvan amiloid-beta, koji se nalazi u mozgu ljudi s Alzheimerovom bolešću, također pojavljuje u izobilju na vanjskim površinama zaraženih zuba.

Također postoje dokazi da ljudi s demencijom i bolestima desni imaju brži kognitivni pad u ranim fazama bolesti, zbog čega je vitalno za pacijente da zadrže dobre higijenske navike.

Stres

Ako su vam zubi istrošeni ili čak slomljeni ili ste izgubili plombu, moguće je da imate bruksizam, stanje u kojem škripite ili stiskate čeljust.

Mnogi oboljeli to rade samo dok spavaju noću, zbog čega možda neće shvatiti da je to problem sve dok to njihov stomatolog ne uoči.

Stres i tjeskoba mogu biti uzrok, pa bi pronalaženje načina da se opustite prije spavanja trebalo pomoći.

Drugi okidači mogu biti uzimanje određenih lijekova, pušenje i pijenje te hrkanje ili apneja u snu.

Ostali simptomi mogu biti bol u čeljusti, vratu i ramenima, glavobolja i bol u uhu.

Vaš stomatolog također može izraditi štitnik za usta koji ćete nositi noću kako biste zaštitili svoje zube.

Problemi s jetrom

Studija Queen’s University Belfast iz 2019. pokazala je da ljudi s lošom oralnom higijenom imaju do 75 posto veću vjerojatnost da će razviti rak jetre.

Razlog za povezanost ovog dvoje treba dodatno istražiti, ali znanstvenici su otkrili bakteriju nazvanu Fusobacterium nucleatum, koja potječe iz usne šupljine, a javlja se i u bolesnoj ili kancerogenoj jetri.

Rak jetre šesti je najčešći rak u svijetu – i četvrti najveći ubojica – stoga nije pametno čuvati ga se podalje brigom o desnima i zubima.

Menopauza

Baš kao što hormoni tijekom trudnoće mogu utjecati na vaša usta, tako mogu utjecati i na promjene tijekom perimenopauze i menopauze.

Na primjer, pad razine estrogena može utjecati na proizvodnju sline, što dovodi do suhih usta, što povećava rizik od karijesa i bolesti desni.

Pridržavanje režima njege pomoći će vam, a vaš stomatolog može propisati i proizvod koji sadržavaju umjetnu slinu.

Rizik od osteoporoze također se povećava kod žena u kasnijoj životnoj dobi, a neke su studije otkrile da to čini oboljele osobe osjetljivijima na bolesti desni.

Postoje određeni lijekovi za to stanje koji mogu imati štetan učinak na zacjeljivanje čeljusne kosti i, kao rezultat toga, oboljeli neće moći primiti neke stomatološke tretmane.

U rijetkim slučajevima, žene u menopauzi mogu osjetiti bol ili peckanje na jeziku, desnima, usnama, unutarnjoj strani obraza ili stražnjem dijelu usta i grla.

To je zbog promjene razine hormona koja utječe na vaše okusne pupoljke i čini vas osjetljivijima na bol.

Dijabetes

Ljudi koji imaju dijabetes tipa 2 imaju oko tri puta veću vjerojatnost da će razviti probleme sa zubima nego oni koji nemaju, dok su ljudi s dijabetesom tipa 1 također izloženiji riziku.

Može im trebati dulje da zacijele nego prosječnoj osobi, što sve posjekotine ili ranice u ustima čini većim problemom, dok previše šećera u krvi može dovesti do viših razina u slini, povećavajući šanse za karijes.

Bolest desni također može povećati razinu šećera u krvi, što može pogoršati druge komplikacije dijabetesa, kao što su problemi sa srcem, očima i bubrezima.

