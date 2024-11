Tadić: Ni Donald Trump ne zna što će napraviti Donald Trump

Podijeli :

Nuklearni fizičar i bivši saborski zastupnik Tonči Tadić gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je analizirao pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.

Što je politički program Donalda Trumpa?

“To je majka pitanja u vezi Donalda Trumpa. Čovjek je izgovarao posve sumanute stvari. On najavljuje progon političkih protivnika, govori da treba progoniti novinare, da postoji unutrašnji neprijatelj kojeg treba istrijebiti, iznosi niz ideja oko iseljena migranata, njih oko 12 milijuna”, ocijenio je Tadić osvrćući se na pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.

Dodaje kako su republikanci redom svi govorili kako Trumpa ne treba uzimati “zaozbiljno”.

“Ja onda postavljam pitanje što je od toga ozbiljno, a što je predizborna fora”, rekao je Tadić.

Zašto Trump?

Tadić se osvrnuo i na potencijalne razloge pobjede Donalda Trumpa. Za početak, ocijenio je da Trumpova pobjeda nije bila toliko “premoćna”.

“Ako gledamo čisti broj birača koji su glasili, on je dobio 50,9 posto glasova glasača dakle polovicu. Ta zemlja je točno podijeljena. Problem za demokrate je da je Trump dobio skoro isti broj glasova kao i prije četiri godine kada je poražen od Joe Bidena. Štoviše, Trump je sada dobio oko 2 milijuna glasova manje. Razlika je u tome što je demokratska kandidatkinja Kamala Harris dobila 13 milijuna glasova manje nego Biden. Kao i uvijek, izbore ne dobiva oporba nego ih gubi vlast. Dakle, ako su ljudi nezadovoljni, onda traže alternativu”, ocijenio je Tadić.

Tadić je utvrdio da su za demokratski poraz zaslužni i Biden i Harris.

“Oni su oboje bili dio te administracije, ali tu bih rekao da se radio i minulom radu. Treba priznati da je Biden doveo američko gospodarstvo na visoke stope rasta uz nisku inflaciju i najmanji stupanj nezaposlenosti. Međutim, te velike uspjehe ne osjeća veći dio stanovništva, pogotovo ne onaj u ruralnom dijelu SAD-a. Drugi problem je inflacija generirana subvencijama iz covid krize koje je počeo sam Trump, a nastavio Biden. Te dvije stvari zajedno su dovele do toga da ljudi nisu osjetili benefite gospodarskog rasta. Treći razlog je doista bizaran, a radi se o strahovima latino populacije da će dolazak većeg broja migranata dodatno srušiti cijenu rada”, ocijenio je Tadić dodavši kako su svoju ulogu odigrali i strah od ‘woke’ agende, pa i ‘machizam’ odnosno što će nama žena za predsjednicu”.

Tadić je ocijenio kako Harris u kampanji nije napravila ništa krivo.

“Ona je postigla fantastične stvari u 100 dana. Jer, pazite, ona je bila kandidat 110 dana. Na dan izbora najtraženija stvar na Googleu je bilo pitanje o tome zašto nema Bidena na listiću te kad je on odustao. Dakle, taj dio je loše iskomuniciran. Biden je po meni trebao odustati od kampanje prije godinu dana, samo tko bi ga uvjerio… Harris je trebala krenuti dosta prije. Oni su morali ispraviti jednu inherentnu grešku demokrata, a to je da su oni prestali biti stranka osiromašenog stanovništva. To stanovništvo je prigrlilo Trumpa”, zaključio je.

Što nosi Trumpov mandat?

“On je najavio da će ovaj mandat biti mandat osvete. Svima onima koji su ga podcjenjivali, anketarskim kućama, medijskim kućama koje su ga podcjenjivale, novinarima koji su mu se rugali”, rekao je Tadić komentirajući kako bi mogao izgledati drugi mandat Donalda Trumpa dodavši kako su ovi izbori Republikansku stranku učinili kultom s “guruom” na vrhu kojeg od milja zovu “narančasti Isus”.

“Cijela njegova administracija će biti sastavljena od ljudi koji su njemu dragi pa čak ako su blago rečeno čudaci. Recimo, uzmimo Roberta Kennedyja Jr., čovjeka za kojeg se zna da je autom udario medvjedića, stavio ga u gepek te ga vozio cijeli dan nadajući se da će ga jednog dana pojesti, da bi ga odložio u blizini parka kraj bicikla”, dodao je Tadić ilustrirajući problem nove administracije.

“Možemo očekivati doista neočekivano.”, rekao je dodavši da u vanjskopolitičkom smislu “ako on ostvari ono što je rekao, pokidat će veze SAD s Europom, Bliskim istokom, Japanom i Korejom”.

“Ni Donald Trump ne zna što će napraviti Donald Trump”, zaključio je Tadić.

