"nekontrolirane migracije"
Trump o prosvjedima u Francuskoj: "Islam želi preuzeti nekoć veliku zemlju!"
Američki predsjednik ponovio je teze o "masovnim migracijama" komentiravši masovne srednjoškolske i studentske prosvjede u Francuskoj.
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Donald Trump osvrnuo se na prosvjede u Francuskoj, iskoristivši priliku kako bi potkrijepio argument koji često iznosi o propadanju Europe.
„Ono što se događa u Francuskoj nije ništa drugo nego nekontrolirana masovna migracija“, ustvrdio je američki predsjednik, ne objasnivši pritom kakva je povezanost između migracija i prosvjeda zbog stanja u francuskim srednjim školama.
Također je rekao da se radi o tome da „islam želi preuzeti nekoć veliku zemlju!“
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