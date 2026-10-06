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"nekontrolirane migracije"

Trump o prosvjedima u Francuskoj: "Islam želi preuzeti nekoć veliku zemlju!"

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N1info
|
06. lis. 2026. 18:54
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Donald Trump, Emmanuel Macron
AFP / JIM WATSON

Američki predsjednik ponovio je teze o "masovnim migracijama" komentiravši masovne srednjoškolske i studentske prosvjede u Francuskoj.

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Donald Trump osvrnuo se na prosvjede u Francuskoj, iskoristivši priliku kako bi potkrijepio argument koji često iznosi o propadanju Europe.

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Truth Social

„Ono što se događa u Francuskoj nije ništa drugo nego nekontrolirana masovna migracija“, ustvrdio je američki predsjednik, ne objasnivši pritom kakva je povezanost između migracija i prosvjeda zbog stanja u francuskim srednjim školama.

Također je rekao da se radi o tome da „islam želi preuzeti nekoć veliku zemlju!“

Teme
donald trump europa francuska migracije prosvjedi

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