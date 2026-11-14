Trump, Xi i Putin sastaju se u četvrtak u Kini
Bijela kuća potvrdila je u petak da će se idući četvrtak u Kini održati sastanak Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Vladimira Putina, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u Shenzhenu.
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"Predsjednik je jasno dao do znanja da će se između ostalog baviti pitanjem smanjenja broja nuklearnog oružja u svijetu. Predsjednik Trump smatra da je ovo širenje vrlo opasno“, rekla je novinarima glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales.
"Mislim da predsjednik namjerava pokrenuti pitanje Irana tijekom trilateralnog sastanka sa Xi Jinpingom i Vladimirom Putinom“, rekao je američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti tijekom poziva s novinarima.
Ali "Washington vodi potpuno drugu liniju pregovora“ s Kijevom i Moskvom, dodao je, precizirajući da Kina "baš i nije dio te linije pregovora. Stoga se ne čini prikladnim pokretati pitanje Ukrajine", kazao je o temama razgovora.
Elon Musk će pratiti Donalda Trumpa na njegovu putovanju, ali neće sudjelovati na sastanku.
Američki predsjednik u četvrtak će također ručati sa Xi Jinpingom. Bit će to njihov četvrti sastanak otkako se republikanac vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025.
Međutim, nema planova da se Donald Trump sastane nasamo s Vladimirom Putinom.
"Situacija s Nvidijom ne bi trebala imati nikakvog utjecaja na putovanje", dodao je drugi američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, u vezi s nedavnom ostavkom Jensena Huanga, koja je dijelom posljedica njegove veze sa ženom optuženom za špijunažu za Kinu.
"Ne pregovaramo o američkoj kontroli izvoza. To su pitanja nacionalne sigurnosti kojima se bavimo unutar vlade (...) i ne očekujemo da će se o njima raspravljati u našim razgovorima s Kinezima", nastavio je visoki dužnosnik.
Pitanje kontrole izvoza tehnologija elektroničkih čipova u središtu je skandala s Nvidijom.
Donald Trump krenut će na put u ponedjeljak. Trebao bi najprije stići na Filipine u utorak, a onda otputovati u Shenzhen.
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