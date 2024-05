Tužitelji završili s izvođenjem dokaza na suđenju Trumpu

Podijeli :

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nakon pet tjedana rasprava, 19 tužiteljskih svjedoka, gomila dokumenata i opscenog svjedočenja, tužiteljstvo je u ponedjeljak na suđenju Donaldu Trumpu završilo s izvođenjem dokaza, predajući palicu obrani prije završnih riječi koje se očekuju sljedeći tjedan.

Trumpovi odvjetnici odmah su se bacili na potkopavanje ključnog svjedočenja protiv bivšeg predsjednika, koji je optužen za prikrivanje novca plaćenog za šutnju pornozvijezdi zbog njihova odnosa što je moglo ugroziti njegovu uspješnu kandidaturu za Bijelu kuću 2016.

Sama isplata nije bila nezakonita, međutim, po tužiteljima Trump je manipulirao dokumentima kada je nadoknađivao iznos odvjetniku Michaelu Cohenu kako bi prikrio pravi razlog transakcije, čineći isplate nezakonitim financiranjem kampanje.

Njegovi odvjetnici pozvali su pravnika Roberta Costella, koji je ranije savjetovao glavnogu svjedoka tužiteljstva Michaela Cohena, bivšeg odvjetnika, prije nego što se posvađao s njim, u pokušaju da ga diskreditiraju.

No njegov nastup u klupi za svjedoke počeo je loše jer je njegov omalovažavajući ton izazvao ljutnju suca Juana Merchana. Costello je nastavio odgovarati na pitanja, ignorirajući činjenicu da je Merchan prihvatio prigovor tužiteljstva na pitanja.

Sudac je rekao Costellu, bivšem saveznom tužitelju, da mu nije dopušteno nastaviti odgovarati nakon što sudac prihvati prigovor tužitelja na što je Costello rekao “Jeesh” i zakolutao očima.

Kad je Costello nastavio ‘fiksirati’ suca, Merchan je ljutito rekao: “Piljiš li u mene?”

Sudac je naredio poroti da izađe iz sudnice kako bi opomenuo Costella, a, kako je i dalje bio nezadovoljan ponašanjem svjedoka, udaljio je nakratko i novinare i publiku iz sudnice.

Zaprijetio je da će Costello biti udaljen iz klupe za svjedoke ako ne promijeni svoje ponašanje.

Trump je u obraćanju novinarima nakon toga nazvao epizodu “nevjerojatnom predstavom”, označivši postupak “pokaznim suđenjem”, a suca “tiraninom”.

Završne riječi očekuju se sljedeći tjedan.

Malo je vjerojatno no i dalje ostaje mogućnost da će Trump, kao prvi bivši američki predsjednik u povijesti, sjesti u klupu za svjedoke na suđenju za kazneno djelo.

Stručnjaci sumnjaju da hoće jer bi ga to izložilo nepotrebnim pravnim rizicima i unakrsnom ispitivanju tužitelja, no njegov odvjetnik Todd Blanche to ne isključuje iako su Trumpovi odvjetnici ranije rekli da ne planiraju pozivati daljnje svjedoke nakon Costella.

U ponedjeljak, Blanche je završio treći dan ispitivanja svjedoka tužitelja Cohena koji su protekli u povišenim tonovima.

Cohen, Trumpov bivši osobni odvjetnik, ispričao je prošli tjedan kako je informirao Trumpa o 130.000 dolara plaćenih pornozvijezdi Stormy Daniels kako bi kupio njezinu šutnju o navodnoj aferi uoči predsjedničkih izbora 2016.

Trumpovi odvjetnici prikazali su Cohena kao osuđenog kriminalca i lažljivca, podsjećajući na njegov boravak u zatvoru zbog porezne prijevare i laganja Kongresu.

Blanche je također dovodio u pitanje Cohenovu lojalnost Trumpu, a zatim i tužiteljstvu, nastojeći pokazati porotnicima da je Cohen sebičan i da je spreman uložiti velike napore kako bi postigao svoje ciljeve.

Blanche je podbadao Cohena, koji je na glasu kao prgav, što bi mu moglo naštetiti tijekom svjedočenja, no svjedok je uglavnom ostao pribran.

Cohenova priča uglavnom se poklapa sa svjedočenjem Daniels i Davida Peckera, šefa tabloida koji je rekao da je radio s Trumpom i Cohenom na suzbijanju negativnog izvještavanja o Trumpu tijekom republikanske utrke za Bijelu kuću.

Nakon što je Blanche završio s njim, tužiteljstvo je pitalo Cohena što je cijelo iskustvo značilo za njega.

“Cijeli moj život okrenuo se naglavačke”, rekao je potreseni Cohen. “Izgubio sam odvjetničku licencu, financijsku sigurnost… obiteljsku sreću… da spomenem samo neke.”

Trump se novinarima u ponedjeljak požalio da je njegova predizborna kampanja za još jedan mandat u Bijeloj kući ometena višetjednim suđenjem, kojemu mora prisustvovati svaki dan te da mu nije “dopušteno imati nikakve veze s politikom jer sjedi u vrlo hladnoj, mračnoj sobi zadnja četiri tjedna”. “To je vrlo nepravedno.”

Nazivajući slučaj ispolitiziranim, vodeći republikanci danima stoje iza njega dok daje izjave novinarima izvan sudnice.

Bude li proglašen krivim, mogao bi se suočiti sa zatvorskom kaznom.

