U krvi vodećih političara EU-a pronađene toksične kemikalije

Ekološke nevladine organizacije identificirale su toksične tvari u krvi istaknutih političara u Bruxellesu. Dio je to kampanje za traženje zabrane tih kemikalija u cijeloj Europskoj uniji, unatoč snažnom otporu iz industrije koja ih koristi u proizvodnji.

Svaki od 16 političara i javnih ličnosti koji su sudjelovali u kampanji, a to uključuje povjerenicu EU-a za tržišno natjecanje Margrethe Vestager, bivšeg šefa Zelenog plana Fransa Timmermansa i povjerenika EU-a za okoliš Virginijusa Sinkevičiusa, ima najmanje sedam vrsta toksičnih kemikalija PFAS u krvi. U pet slučajeva, količina je “premašila postojeće sigurnosne razine” za te kemikalije, prenosi Politico.

U predmetima koje koristimo svakodnevno pronađen veliki broj opasnih kemikalija

Naime, PFAS kemikalije, koje se često koriste u svakodnevnim predmetima poput tava koje se ne lijepe ili jaknama, kao i u proizvodnji poluvodiča i baterija, povezane su s nizom teških zdravstvenih problema, uključujući rak i neplodnost. Poznate su i kao “vječne kemikalije” jer se prirodno ne razgrađuju u okolišu, a identificirane su u svemu, od kišnice i tla pa sve do majčinog mlijeka.

Testovi krvi, provedeni od strane Europskog okolišnog biroa i ChemSeca, dio su kampanje podizanja svijesti koju predvode nevladine organizacije dok EU raspravlja o potencijalnoj zabrani tih kemikalija.

Konkretnije, Europska komisija se obvezala postupno izbaciti PFAS kemikalije zbog zabrinutosti za njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi – osim u slučajevima gdje se pokaže da su nezamjenjive i “esencijalne” za društvo.

“Neke kemikalije mogu razgraditi sunčeve zrake, a neke mogu ostati u tlu i do 100 godina”

No, prijedlog o zabrani kemikalija, koji je podnijelo pet europskih zemalja, izazvao je snažan otpor širokog spektra sektora koji su trenutno ovisni o tim kemikalijama i upozoravaju da bi nove mjere ometale konkurentnost EU-a.

To je dugotrajan proces, u svakom slučaju. Do postizanja potpunog izbacivanja kemikalija morao bi proći cijeli niz procedura, ali dojam je da će to stići tek kad se pronađu alternative u proizvodnji.

