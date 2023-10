“Neke kemikalije mogu razgraditi sunčeve zrake, a neke mogu ostati u tlu i do 100 godina”

Podijeli :

Toksikologinja Irena Zorica Ježić Vidović bila je gošća Newsroom u kojem je komentirala situaciju u Osijeku.

“Situacija je ozbiljna, treba proći neko vrijeme da se pokažu rezultati analiza vode i tla. Tek ćemo onda moći reći koliko je to opasno. Teško je reći koliko je plastike gorjelo, koje vrste plastike i koje su temperature vatre bile na lokaciji. O tome svemu ovisi što se oslobađalo tijekom požara. Organska otapala su detektirana, koncentracije koje su zabilježene zadnjih dana su više no što je normalno, ali prema mjerenjima, one možda nisu toliko visoke”, rekla je toksikologinja Irena Zorica Ježić Vidović.

Ona navodi da maske pomažu, ali vrsta maske ovisi o vrsti kemikalija u zraku.

“Prvih se dana trebalo štiti, pogotovo u samom centru zbivanja i na lokacijama gdje je vjetar nosio čestice dima. Što se zraka tiče, on u normalne okvire dolazi već ovih dana, a normalna situacija će nastupiti kroz dva, tri dana. Kad krene kiša ispirati tlo, ovisit će na što će se u tlu vezati te čestice. Kad se dogode ovakve situacije, one se dogode na način da ne znate što je došlo i što je u zraku oko nas. Treba se štititi dok se ne determinira o čemu se radi”, rekla je pa je dodala: “Što se tiče konzumiranja hrane, ravnateljica Hrvatske agencije za poljproprovredu i hranu dala je dala dobre upute. Dok god vjetar ne puše u njihovom smjeru, građani Osijeka mogu najnormalnije funkcionirati”.

Navodi da su kašalj, kihanje i otežano disanje simptomi akutnog izlaganja kemikalijama, a ako simptomi ne prolaze za dva, tri dana, potrebno je potražiti liječnićku pomoć.

“Kancerogene kemikalije mogu dovesti do pojave karcinoma, ali to ne znači da će se to dogoditi. Ako se pokaže da se nešto našlo u tlu, ići će se u remedijaciju okoliša. Dužina trajanja je upitna, neke kemikalije se mogu razgraditi pod utjecajem sunčevih zraka, a neke mogu ostati i do sto godina u tlu. Vjerujem da je stvoren neki film na voću i povrću, no sve što se može može oguliti, može se konzumirati, dok salatu koja se ne može dobro oprati, ne bih salatu koja se ne može dobro oprati, ne bih”, zaključila je.

