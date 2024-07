U Mjanmaru uhićeni direktori supermarketa zbog prenapuhanih cijena riže

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Četiri direktora lanaca supermarketa u Mjanmaru, među kojima i japanski državljanin, uhićeni su zbog prodaje riže po prenapuhanim cijenama, objavili su državni mediji u ponedjeljak, dok se vladajuća hunta ratom razorene zemlje bori da stabilizira posrnulo gospodarstvo.

Vlasti su priopćile da su uhitile 11 osoba, uključujući trgovce rižom i dužnosnike iz tvornica riže, optužujući ih za napuhavanje cijena za 31 do 70 posto od propisanih razina, prema novinama Global New Light of Myanmar.

U Tokiju, glavni tajnik kabineta japanske vlade Yoshimasa Hayashi rekao je novinarima da japanskog državljanina ispituje policija u trgovačkoj prijestolnici Mjanmara Yangonu.

“Japanska vlada namjerava nastaviti s poduzimanjem odgovarajućih koraka, uključujući održavanje kontakta s tvrtkom za koju japanski državljanin radi i pružanje potrebne podrške, istovremeno pozivajući lokalne vlasti na njegovo prijevremeno puštanje na slobodu”, rekao je.

Mjanmarske novine kojima upravlja hunta objavile su da je među uhićenima i direktor lanca supermarketa Aeon Orange, zajedničkog pothvata japanskog Aeon Co i Creation Myanmar sa sjedištem u Yangonu. Glasnogovornik hunte nije odgovorio na novinarski poziv za komentarom.

Osiromašena zemlja jugoistočne Azije u nemiru je od državnog udara u veljači 2021. kada je vojska svrgnula izabranu civilnu vladu, što je izazvalo široke prosvjede koji su prerasli u oružani otpor diljem zemlje.

Usred eskalacije nasilja, siromaštvo u Mjanmaru raširenije je nego ikad u posljednjih šest godina, a nedostatak radne snage i deprecijacija valute otežali su poslovanje, navodi Svjetska banka.

Prošlog mjeseca hunta je uhitila najmanje 35 ljudi, razbijajući trgovce zlatom i devizama i agente koji prodaju nekretnine u sklopu napora da stabilizira svoju valutu koja brzo pada.

