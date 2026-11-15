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gradonačelnici i načelnici

U Sloveniji se održavaju lokalni izbori

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Hina
|
15. stu. 2026. 09:52
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SLOVENIA-VOTE, slovenija, izbori,
Jure Makovec / AFP, Ilustracija

Slovenci u nedjelju na devetim po redu lokalnim izborima u samostalnoj Sloveniji biraju novu vlast u 212 općina i gradova.

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Prema anketi lista Dnevnik drugi krug izbora za gradonačelnika Ljubljane siguran je, budući da nijedan od 15 kandidata neće osvojiti 50 posto glasova.

Sadašnji gradonačelnik Zoran Janković vodi s 33,2 posto podrške, dok bi u drugi krug ušao i Luka Mesec, čelnik stranke Ljevica, s 22,9 posto glasova.

Ukupno 3116 biračkih mjesta otvorilo se 7 sati, a birači će moći glasati sve do 19 sati.

Prvi djelomični rezultati očekuju se nakon 20 sati.

Na ovim izborima za gradonačelnike kandidira se 614 osoba, od kojih su 123 žene.

U 45 općina budući je čelnik već poznat jer je kandidaturu podnijela samo jedna osoba i u većini slučajeva riječ je o sadašnjim gradonačelnicima.

Drugi krug izbora, tamo gdje bude potrebno, održat će se 29. studenoga.

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lokalni izbori lokalni izbori u sloveniji regija slovenija vijesti iz slovenije

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