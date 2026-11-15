gradonačelnici i načelnici
U Sloveniji se održavaju lokalni izbori
Slovenci u nedjelju na devetim po redu lokalnim izborima u samostalnoj Sloveniji biraju novu vlast u 212 općina i gradova.
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Prema anketi lista Dnevnik drugi krug izbora za gradonačelnika Ljubljane siguran je, budući da nijedan od 15 kandidata neće osvojiti 50 posto glasova.
Sadašnji gradonačelnik Zoran Janković vodi s 33,2 posto podrške, dok bi u drugi krug ušao i Luka Mesec, čelnik stranke Ljevica, s 22,9 posto glasova.
Ukupno 3116 biračkih mjesta otvorilo se 7 sati, a birači će moći glasati sve do 19 sati.
Prvi djelomični rezultati očekuju se nakon 20 sati.
Na ovim izborima za gradonačelnike kandidira se 614 osoba, od kojih su 123 žene.
U 45 općina budući je čelnik već poznat jer je kandidaturu podnijela samo jedna osoba i u većini slučajeva riječ je o sadašnjim gradonačelnicima.
Drugi krug izbora, tamo gdje bude potrebno, održat će se 29. studenoga.
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