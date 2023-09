Uhićen muškarac u vezi s ubojstvom slavnog repera Tupaca Shakura

Podijeli :

REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Policija Las Vegasa navodno je uhitila muškarca u vezi s ubojstvom repera Tupaca Shakura koje se dogodilo prije gotovo tri desetljeća.

Legenda hip-hopa upucana je četiri puta u pucnjavi iz vozila u Las Vegasu 1996. Identitet njegovog ubojice još uvijek je misterij.

U petak ujutro policija Las Vegasa uhitila je muškarca zbog njegove smrti, prenosi BBC. U odvojenom izvješću, ABC News citirao je višeg pravnog dužnosnika koji je potvrdio da je osumnjičenik uhićen u vezi s ubojstvom Shakura i da će optužbe biti objavljene u petak poslijepodne.

Shakur je imao samo 25 godina kada je umro. Umro je 13. rujna 1996., tjedan dana nakon što je upucan.

Shakur, čije je umjetničko ime bilo stilizirano kao 2Pac, objavio je svoj debitantski album 1991. godine.

Prodao je više od 75 milijuna ploča diljem svijeta, uživajući u uspjehu na top listama s hitovima uključujući California Love, All Eyez On Me i Changes.

