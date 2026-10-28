"dvostruka igra"
Ujedinjeni Arapski Emirati potajno pomažu Hutima u ratu protiv Saudijske Arabije?
U gotovo nevjerojatnom potezu, Ujedinjeni Arapski Emirati potajno dostavljaju obavještajne podatke za odabir ciljeva pokretu Ansar Alah (Huti), savezniku Irana, u njegovu sukobu sa snagama koje podupire Saudijska Arabija u Jemenu.
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), ključni američki i izraelski saveznik u Perzijskom zaljevu, potajno pomažu pokretu Ansar Alah u sukobu sa snagama koje podupire Saudijska Arabija unutar Jemena, izjavila su za Drop Site News četiri izvora upoznata sa situacijom.
Konkretno, različite jemenske snage povezane s UAE-om pružaju Ansar Alahu obavještajnu pomoć pri odabiru ciljeva u borbi protiv vladinih snaga koje podupire Saudijska Arabija, dok vlasti u Abu Dhabiju na to zatvaraju oči, navode izvori.
Prema dvojici izvora upoznatih s tajnim dogovorom, pomoć uključuje i izravno dostavljanje obavještajnih podataka samih Ujedinjenih Arapskih Emirata pokretu Ansar Alah radi napada na snage koje podupire Saudijska Arabija.
Jemenski izvor upoznat s neslužbenim komunikacijskim kanalom Ansar Alaha potvrdio je da su „UAE proslijedili znatnu količinu obavještajnih podataka vladi sa sjedištem u Sani te da komunikacijski kanal između dviju strana ostaje otvoren”.
Izvor je za Drop Site izjavio da je Ansar Alah „uspostavio vlastite interne komunikacijske kanale s vojnim zapovjednicima” koji su ostali lojalni UAE-u. Izvori su zatražili anonimnost jer nisu ovlašteni javno govoriti o tom dogovoru.
Činjenica da UAE izravno pomažu jednom od svojih glavnih regionalnih protivnika iznimno je neobična. UAE i Ansar Alah žestoki su ideološki neprijatelji s izravno suprotstavljenim geopolitičkim ciljevima. UAE su bliski saveznici Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, dok je Ansar Alah blizak saveznik Irana.
Međutim, kada je riječ o Jemenu, njihovi su se interesi u određenoj mjeri počeli preklapati, stvarajući klasičnu situaciju u kojoj neprijatelj mojeg neprijatelja postaje saveznik. Saudijska Arabija početkom ove godine potisnula je UAE na marginu zbivanja u Jemenu, a sadašnji sukob pruža Emiratima priliku da ponovno uspostave strateško uporište u zemlji.
Prema nekim izvorima, pomoć koju UAE pružaju Ansar Alahu ne uključuje obavještajne podatke ni pomoć pri odabiru ciljeva unutar Saudijske Arabije, nego je ograničena na obavještajnu i operativnu pomoć unutar Jemena.
Napadi Ansar Alaha na Saudijsku Arabiju uključivali su i udare na glavnu saudijsku zračnu luku. U jednom od tih napada ubijeno je 12 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno, što je dovelo do otkazivanja konferencije Future Investment Initiative, poznate i kao „Davos u pustinji”.
Nedavno je, prema jednom izvoru, visoki američki dužnosnik upozorio Emirate da su Sjedinjene Američke Države doznale za tajnu pomoć koju pružaju te ih pozvao da je obustave.
Izvori su naveli da se dostavljanje obavještajnih podataka nastavlja.
Veleposlanik UAE-a u SAD-u Yousef Al Otaiba nije odgovorio na zahtjeve za komentar. Mohammed al-Bukhaiti, visoki dužnosnik Ansar Alaha, zanijekao je da UAE pomažu tom pokretu, ali je naglasio da su Emirati predani neutralnosti.
„UAE nisu pružili nikakav oblik potpore Jemenu – ni protiv Saudijske Arabije ni protiv njezinih posredničkih snaga unutar Jemena”, izjavio je za Drop Site.
„Prema našim informacijama, UAE ostaju predani neutralnosti i odbili su se ponovno uključiti u agresiju protiv Jemena na strani Saudijske Arabije, unatoč ustrajnim pokušajima [saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda] bin Salmana da ih uvjeri da joj se pridruže.”
Ansar Alah preuzeo kontrolu nad strateškim tjesnacem Bab al-Mandab
Prošlog mjeseca Ansar Alah, pokret koji podupire Iran i koji je poznat i pod nazivom Huti, pokrenuo je munjevitu ofenzivu prema obali Crvenog mora. Ofenziva je iznenadila regiju, porazila snage koje podupire Saudijska Arabija i omogućila Ansar Alahu preuzimanje kontrole nad tjesnacem Bab al-Mandab.
Riječ je o jednom od najprometnijih svjetskih pomorskih pravaca i važnoj alternativi blokiranom Hormuškom tjesnacu.
Saudijski pokušaji ponovnog zauzimanja teritorija uglavnom su odbijeni. Saudijska Arabija otad sve intenzivnije bombardira Sanu i druga područja pod kontrolom Ansar Alaha, dok je pokret izveo više napada na Saudijsku Arabiju.
Od 2015. godine Emirati su bili saveznici Saudijske Arabije u koaliciji koja je podržavala jemensku vladu, nakon što je Ansar Alah 2014. napredovao prema jugu iz svojeg uporišta u sjevernim planinskim područjima i preuzeo kontrolu nad Sanom.
Jemenska vlada obično se naziva međunarodno priznatom vladom, a njezino se vodstvo i dalje uglavnom nalazi u Rijadu. Međutim, već u ranoj fazi sukoba ciljevi i ambicije UAE-a razilazili su se sa saudijskima, što je izazvalo podjele među snagama koje su se borile protiv Ansar Alaha.
U prosincu prošle godine te su napetosti dovele do sukoba između snaga koje podupiru UAE i vojnih postrojbi koje podupire Saudijska Arabija na jugu zemlje. UAE su tada praktički silom protjerani iz Jemena.
Ranije ovog mjeseca The Guardian je izvijestio da se UAE ponovno uključuju u jemenski sukob na strani Saudijske Arabije, pristavši obnoviti dio financijskih isplata snagama koje su ranije podupirali.
Dvostruka igra Emirata na jugu Jemena
Ta bi se potpora najvjerojatnije ostvarivala preko brigada Divova (Al Amaliqah), pretežno salafističke milicije koja se ideološki protivi Ansar Alahu i koja, prema procjenama, okuplja između 20.000 i 30.000 boraca, uglavnom s juga Jemena.
Južne brigade Divova trenutačno se bore za kontrolu nad planinskim područjem Kahboub, koje nadvisuje tjesnac Bab al-Mandab.
Međutim, prema jemenskom izvoru, ta se potencijalna potpora nije odrazila na stanje na bojištu. Izvor tvrdi da su mnogi zapovjednici unutar brigada Divova obmanjivali snage koje podupire Saudijska Arabija, opetovano napuštajući svoje položaje bez ikakve borbe ili sukoba.
Isti je izvor za Drop Site izjavio da se zapovjednici vojnih postrojbi povezanih s Južnim prijelaznim vijećem (STC), koje podupiru UAE, suzdržavaju od borbe protiv Ansar Alaha, čime praktički zaustavljaju borbena djelovanja na pojedinim bojištima.
To je osobito izraženo u južnim pokrajinama Al-Dhale i Lahj, koje graniče s pokrajinom Taiz, gdje se te snage često povlače sa svojih položaja.
Visoki dužnosnik sa sjedištem u UAE-u kategorički je izjavio za Drop Site da „STC nema nikakve komunikacijske kanale s Hutima” te je odbacio tvrdnje da STC odbija borbu protiv Ansar Alaha na jugu.
„STC je javno i dosljedno zastupao stajalište da Južne oružane snage neće sudjelovati u vojnim operacijama na sjeveru”, izjavio je za Drop Site Amr al-Beidh, posebni predstavnik predsjednika STC-a.
„To se ne smije poistovjećivati s nespremnošću na suprotstavljanje Hutima. Upravo suprotno. Svaki pokušaj napredovanja Huta prema jugu naići će na otpor.”
„Važno je razlikovati našu politiku nesudjelovanja u vojnim operacijama na sjeveru od naše čvrste predanosti obrani juga od Huta”, dodao je.
Bijela kuća i glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
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