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PROMET OGRANIČEN

VIDEO / Ukrajina pogodila ključni krimski most

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Hina
|
16. stu. 2026. 09:14
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Ilustracija: AFP

Ukrajina je pogodila most koji povezuje Rusiju i poluotok Krim preko Kerčkih vrata, čime je ograničeno odvijanje prometa, priopćio je u ponedjeljak guverner poluotoka Sergej Aksjonov, kojeg podržava Rusija.

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Najduži most u Europi povezuje Rusiju s Krimom koji je Moskva anektirala od Ukrajine 2014. godine.

Smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Aksjonov u objavi na Telegramu nije iznio pojedinosti o šteti, ali je naveo da će promet preko mosta biti ograničen do ponedjeljka u podne.

Most je bio meta ukrajinskih napada nekoliko puta od početka rata 2022. godine, uključujući napad kamion-bombom u listopadu te godine, u kojem su poginule četiri osobe. Promet preko mosta bio je ograničen nekoliko mjeseci.

Napad u ponedjeljak uslijedio je nakon što je Rusija u proteklih nekoliko mjeseci pojačala udare na mostove u Ukrajini, uključujući i one u glavnom gradu Kijevu.

Teme
krimski most rat u ukrajini rusija ukrajina

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