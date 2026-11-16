PROMET OGRANIČEN
VIDEO / Ukrajina pogodila ključni krimski most
Ukrajina je pogodila most koji povezuje Rusiju i poluotok Krim preko Kerčkih vrata, čime je ograničeno odvijanje prometa, priopćio je u ponedjeljak guverner poluotoka Sergej Aksjonov, kojeg podržava Rusija.
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Najduži most u Europi povezuje Rusiju s Krimom koji je Moskva anektirala od Ukrajine 2014. godine.
Smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Aksjonov u objavi na Telegramu nije iznio pojedinosti o šteti, ali je naveo da će promet preko mosta biti ograničen do ponedjeljka u podne.
The Kerch Bridge is closed down until the middle of the day - Crimean "authorities." About 2,000 vehicles are stuck in traffic jams on both sides of the bridge. "Z-bloggers" report that the warhead of one of the drones hit the right-hand arch on the Crimean side. The impact visibly shifted the arch by about 15 degrees, according to them. 📹: traffic by the bridge— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026
Most je bio meta ukrajinskih napada nekoliko puta od početka rata 2022. godine, uključujući napad kamion-bombom u listopadu te godine, u kojem su poginule četiri osobe. Promet preko mosta bio je ograničen nekoliko mjeseci.
Napad u ponedjeljak uslijedio je nakon što je Rusija u proteklih nekoliko mjeseci pojačala udare na mostove u Ukrajini, uključujući i one u glavnom gradu Kijevu.
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