Barić: Ukrajina sad plaća svoje pogreške i krive političke odluke iz 2022. i 2023.

Profesor i vojnopolitički analitičar Robert Barić gostovao je u Newsnightu kod Domagoja Novokmeta gdje su razgovarali o NSATU misiji, sukobu na Bliskom istoku i ratu u Ukrajini.

Barić smatra da se NSATU misija koristi za unutarnje političke svrhe u sklopu predsjedničke kampanje. “Tu su svi pali. Oba brda, i HDZ i opozicija”, poručuje.

Dodaje kako to ukazuje na dublji problem. “To je upravo pokazalo svu našu nemoć. Mi nemamo ni koherentnu vanjsku, ni sigurnosnu, a ni obrambrenu politiku”, rekao Barić.

Istaknuo je neka bitna pitanja kojima bismo se trebali baviti: “Je li Hrvatska ispunila one ciljeve snaga koje će dati NATO-u? Je li i dalje iznad 2 posto obrambeni proračun? I ima li koherentno obrambeno planiranje?”

Hrvatska nabavlja nove tenkove Leoparde, ranije su nabavljeni Rafalei, ali Barić ističe kako nam nedostaje konkretna vojna strategija za korištenje nove vojne opreme.

Iran mijenja strategiju

Što se tiče posljednjeg izraelskog napda na Iran, Barić, kao i mnogi do sada, tvrdi da je to bio veoma pažljivo doziran napad kako ne bi izazvao daljnju eskalaciju.

“Očito je Izrael bio pod velikim pritiskom Washingtona i drugih zemalja da ne udari po energetskom sektoru”, kaže Barić.

“Iran je zapravo u poziciji slabijega i on sad mijenja cijelu strategiju”, dodaje.

Sada je najopasnije što bi Iran mogao jako ubrzati svoj nuklearni program, ukazuje Barić.

“Važno je napraviti minijaturizaciju nuklearne bojne glave. Tu Iran može upotrijebiti nešto što nisu upotrijebili SAD i SSSR pri svojim prvim nuklearnim glavama, ali to su upotrijebile sve druge zemlje, Francuska, Velika Britanija i Kina. Koriste tzv. tehnike levitacije”, objašnjava Barić.

“Iran može u jako kratkom napraviti, ako treba, nukelarnu bombu”, smatra Barić i dodaje da su do sada to izbjegavali jer bi to izazvalo ekonomske, ali i brojen druge sankcije.

Barić podsjeća da su Benjamin Netanyahu i njegovi prethodnici godinama nastojali uništiti iranski nuklearni program. “A možda ga je ovom akcijom ubrzao, mi to ne znamo, ali to postaje realna mogućnost.”

Rusija i Ukrajina kao dva boksača

Stanje rata u Ukrajini Barić uspoređuje s boksom.

“Imamo dva iscrpljena boksača koja se lupaju u nadi da će biti knock down i da će jedan pasti na koljena. Ukrajina sad plaća svoje pogreške i krive političke odluke iz 2022. i 2023., a Rusija želi stvoriti utisak da može vječno voditi rat, što baš i ne može”, rekao je Barić.

Koliko će Rusima pomoći sjevernokorejski vojnici?

“Vidjet ćemo što će se dogoditi. Oni će biti ubačeni na područje Kurska. Već sada na ruskim društvenim mrežama se javljaju problemi oko zapovijedanja, uvježbavanja i sve živo”, izjavio je Barić i dodaje da je pomoć iz Sjeverne Koreje od 10 do 12 tisuća vojnika zapravo veoma mala.

Kao neke od dosadašnjih ukrajinskih propusta, Barić ističe to što nisu prešli na ratnu ekonomiju i što nisu na vrijeme krenuli s uređivanjem obrambrenih položaja i s mobilizacijom.

“Mobilizacija je ona bolna točka. To se izbjegavalo, a sada se vidi da se to ne može izbjeći”, zaključuje Barić.

