Ministarstvo obrane Ukrajine na svom je profilu na Twitteru objavilo videoporuku ministra Oleksija Reznikova. U poruci se Reznikov obraća ruskim zapovjednicima, generalima i cijeloj ruskoj vojsci.

“Ostat ćete zapamćeni kao lopovi, silovatelji i ubojice.

Reći ću vam što slijedi.

Tisuće ruskih momaka će umrijeti.

Jamčimo život, sigurnost i pravdu svima koji se odmah predaju”, stoji, između ostalog, u poruci.

Pogledajte video.

