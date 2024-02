Umro sin posljednjeg talijanskog kralja koji je većinu života proveo u egzilu

Podijeli :

Viktor Emanuel Savojski, jedini sin posljednjega talijanskog kralja, koji je većinu života proveo u egzilu u susjednoj Švicarskoj umro je u svome domu u Ženevi u dobi od 86 godina, objavila je Savojska dinastija.

Rođen u južnome talijanskom gradu Napulju, domovinu je napustio kao devetogodišnjak jer je njegov otac Umberto II. bio primoran otići iz zemlje nakon nacionalnog referenduma održanog 1946., kojim je ukinuta monarhija i uspostavljena republika. Sam se proglasio talijanskim kraljem i dugo se borio protiv odredbe talijanskog ustava koja je svim muškim članovima njegove obitelji branila povratak u zemlju.

Viktor Emanuel u studenome 2022. stupio je na talijansko tlo nakon što je talijanski parlament ukinuo dotadašnju zabranu. Neposredno prije Božića te godine kratko je posjetio Rim dobivši audijenciju kod Pape.

No u domovini je naišao na hladan prijem sugrađana jer je imidž Savojske kuće ukaljan zbog veza s fašističkim diktatorom Benitom Mussolinijem. Njegov ugled dodatno je narušen jer je 1978. optužen da je u luci u Korzici slučajno ubio 19-godišnjeg Nijemca Dirka Hamera. Na kraju ga je 1991. francuski sud oslobodio optužbe za ubojstvo. Osuđen je na uvjetnu kaznu zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Hamerova obitelj dugo je osporavala presudu, a slučaj je ponovno dobio na pozornosti nakon nedavnog prikazivanja Netflixova dokumentarca “The King Who Never Was”.

Nove probleme sa zakonom imao je 2006. kada je uhićen u talijanskoj enklavi u Švicarskoj po nalogu suca u južnome talijanskom gradu Potenzi. Optužba ga je teretila za reketarenje i umiješanost u prostituciju. Nakon suđenja je oslobođen.

Viktor Emanuel se 1971. godine oženio švicarskom prvakinjom u skijanju na vodi i nasljednicom Marinom Dorijom. Dugo su živjeli u raskošnoj vili na obali Ženevskoga jezera.

Premda je život proveo u egzilu, Viktor Emanuel je 1981. postao jedan od više od 900 članova zabranjene tajne masonske lože Propaganda 2 (P2), skupine koja se našla u središtu brojnih talijanskih skandala krajem 20. stoljeća.

Njegov djed, kralj Viktor Emanuel III. abdicirao je u korist sina Umberta neposredno prije referenduma 1946. u konačnome i uzaludnom pokušaju da spasi monarhiju. Iz braka s Marinom Dorijom nesuđeni talijanski kralj ima sina Emanuela Filiberta i unuku Vittoriju.

