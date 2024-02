UŽIVO Milanović: Turudić je pohlepni uhljeb koji obnaša jako važnu dužnost

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović održao je do 12 sati konferenciju za medije u Uredu predsjednika na Pantovčaku.

“Sjećam se scena iz ranih 2000-ih, kad se mijenjala vlast, kad su potpredsjednici i članovi Odbora za nacionalnu sigurnost bili najveće zvijezde. Prošle su godine i od mene je bilo malo riječi. Ali, ovo što ću vam sada reći nema toliko veze sa sigurnosno obavještajnim službama, koliko s kaznenim postupkom i DORH-om”, započeo je Milanović pa nastavio:

“Krenut ću ovako… Plenković je jučer komentirao moj posjet Dubrovniku, kao da je to nešto važno i kao da me nešto svrbi. Ništa me ne svrbi. Ali, nešto me peče i boli jako, ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika pokušava proizvesti u glavnog državnom tužitelja. Tome moram stati na put, koliko god mogu onime što mi stoji na raspolaganju. I to radim. Plenković je spomenuo Mamića, ne znam zašto. I Turudića u tom kontekstu. Ja ga nisam spominjao. Ali, kad se Plenković “outao”, na meni je nastaviti tim putem. Pišući mu dopis povjerljive prirode, u kojem mu nisam dostavio neke svoje podatke nego dokumente SOA-e, očekivao sam da će me nazvati, ali nazvao je njega i pitao ga je li kriv. Pitao ga je je li kriv, on je rekao “ja sam super dečko” i to je bilo u redu. Tako otprilike to izgleda.”

Krenuo je detaljnije u tematiku, kako bi bilo jasnije o čemu se radi.

“Plenković je nekonzistentan. Što to znači? Ništa nije u redu. Nije istina da je dokumente dobio od mene, laže, dobio ih je dan ranije iz SOA-e. To je prokletstvo Plenkovića i njegovih bufona. Bio sam premijer tada, otišao sam pa se vratio. Ulagani su ogromni napori da Turudić napreduje, osnovan je i nebitan sud, na kojem su ga zeznuli suci jer su izabrali drugog, Horvatovića ili kako se zove… Inače se ne zna kako se suci zovu, osim tog jednog, Turudića. U nadi da Plenković nije pitao i Mamića, čovjeka kojeg gledam drugačije nego Turudića… Čovjeka brojnih talenata, ne znam što mu je trebalo to što je napravio. Turudić je nešto drugo, pohlepni uhljeb koji obnaša jako važnu dužnost. Vidio sam u medijima pokušaje spinanja tih sastanaka Mamića i Turudića, piše se da sastanci nisu na ništa utjecali. To kao vjerujemo Turudiću. Kao, našli su se dvaput po dvije minute. Nije bitno koliko dugo su trajali sastanci”, kazao je predsjednik i nije se zaustavio:

“Bila je 2015., Mamić se htio približiti predsjednici Kolindi, ona se probala od toga obraniti i nije ni na koji način zbog toga bila ugrožena. Mamić je dugo bio predmet interesa DORH-a, koji se obratio SOA-i. Turudićev sud na zahtjev USKOK-a odobrava određene mjere. Uključuje se i SOA, ali nju ne zanima Turudić nego Mamić. I tako prvi put Mamić biva uhićen 1. srpnja 2015. To je prvi put da je uhićen i priveden. Ja sam bio premijer. On je uskoro pod istragom koju pokreće sud kojeg vodi Turudić. Mamić izlazi van, a već prije toga, na proljeće, SOA dolazi do saznanja da se gospoda sastaju i to pod čudnim okolnostima.”

Turudić je postao šef Vrhovnog suda i 2019. prolazi sigurnosnu provjeru, što predsjedniku nije jasno kako se moglo dogoditi.

“Plenković ne radi ništa da sazna bitne stvari. To je njegova dužnost. Nikada se ovakvim stvarima nisam bavio. Računaš, stat će. Utišat će se. Ja predlažem čovjeku da ide na izbore. To je pravi način. Tu sigurnosna provjera ne znači ništa. Ali glavnog državnog odvjetnika ne bira narod, nego se bira političkim dogovorom.”

