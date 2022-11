Upucan Imran Khan

Bivši premijer Pakistana Imran Khan upucan je u nogu, prenosi Sky News.

Njegove pristaše kažu da je u pitanju pokušaj atentata.

Naoružani napadač je navodno otvorio vatru dok je bivši igrač kriketa držao govor pristašama na skupu u Vazirabadu.

Novinarka piše da je producent Sky Newsa stajao blizu Khana i vidio trenutak kada je političar upucan.

Khan je hitno odveden s mjesta događaja, a njegovi pristaše su rekli da je preživio pokušaj ubojstva, prenosi Nova.rs.

The big story!



Assassination attempt on former #Pakistani PM #ImranKhan on the lines of #BenjeerBhutto.



(Some reports also claim that he has been injured.)#Pakistani pic.twitter.com/tNsMMH9hjC