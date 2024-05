UŽIVO NA N1 / Baier: Nitko ne spominje rat u Gazi; Von der Leyen: Ne smije se zaboraviti kako je započeo taj rat

Podijeli :

REUTERS/Johanna Geron

Walter Baier iz Europske ljevice, Sandro Gozi iz Renew Europe Now, Ursula von der Leyen iz Europske pučke stranke, Terry Reintkeiz Europskih zelenih i Nicolas Schmit iz Stranke europskih socijalista petero su spitzenkandidata koji se suočavaju u velikoj debati u četvrtak. Šest je glavnih tema o kojima će razgovarati, a to su gospodarstvo i radna mjesta, obrana i sigurnost, klima i okoliš, demokracija i vodstvo, migracije i granice i inovacije i tehnologija.

Gospodarstvo i radna mjesta

Kakav utjecaj će imati buduće proširenje na europsko gospodarstvo, pitanje je građana iz Francuske, postavljeno iz studija u Parizu. Sandro Gozi iz liberalnih redova Renew Europe odgovara da je za proširenje, spominje i zapadni Balkan, ali dodaje da je nemoguće proširiti EU bez unutarnjih reformi same Unije, prenosi Večernji list.

Nicolas Schmit koristi svoju priliku za detaljnije predstavljanje kako bi naglasio da se bori za kvalitetna radna mjesta, za jednakost žena na tržištu rada, za zelenu tranziciju u kojoj će mladi dobiti dobra, a ne nestabilna radna mjesta. “Za sve koji trebaju socijalne usluge, moramo se pobrinuti da Europa to doista ispuni”, kaže. Želi da “Europa bude bliska građanima”. Schmit je, inače, europski povjerenik iz Luksemburga u dosadašnjem sazivu Europske komisije pod predsjedanjem Ursule von der Leyen. Govori o tome što je učinjeno u njegovu mandatu na mjestu europskog povjerenika za rad i socijalna prava.

Biste li surađivali s europskim pučanima ako se oni odluče formirati vladajuću koaliciju s desničarima iz ECR-a ili ID-a? “Ja bih surađivao s demokratskim strankama, no nisam siguran da su ovi koje spominjete demokratske stranke”, odgovara Schmit. “Naše su crvene linije jasne: ne možemo imati nikavu suradnju s krajnjom desnicom. Oko toga moramo biti apsolutno jasni”, dodaje.

Obrana i sigurnost

Pitanje postavlja građanin iz Litve, putem video uključenja iz Vilniusa. “Na koji način EU može osnažiti suradnju u području obrane”?

Odgovara Sandro Gozi uime europskih liberala. “Moramo pomoći Ukrajini da pobijedi i moramo biti snažni. Zbog toga trebamo plan od 100 milijardu eura, kako bi se osnažili obrambeni kapaciteti Europske unije. Za svaki euro koji potrošimo na obranu, moramo dodati još jedan euro za obrazovanje i kulturu”, kaže Gozi. Terry Reintke uime zelenih podržava ideju zajedničkog ulaganja u obranu, ali i naglašava da se treba ukinuti pravo veta država članica u odlučivanju u Vijeću EU o vanjskoj i sigurnosnoj politici. Spominje ponašanje mađarskog premijera Viktora Orbana kao razlog zbog kojeg treba ukinuti pravo veta.

“Ja bih rado da ne moramo ulagati toliko novca za obranu i za pomoć Ukrajini. No, nismo mi ti koji su izabrali rat, nego fašistički režim u Moskvi”, kaže Schmit, kandidat europskih socijalista. Ursula von der Leyen odgovara: “Ukrajina se bori za slobodu i demokraciju, protiv ugnjetavanja i autokracije”. Kandidatkinja zelenih dodaje kako je radikalna desnica unutar EU također sigurnosna prijetnja kojoj se treba suprotstaviti. Ti desničari, dodaje, surađuju ili se dive Putinu.

Najveća prijetnja sigurnosti je ekološka katastrofa s kojom smo suočeni, smatra vodeći kandidat ljevice, Austrijanac Walter Baier. Zalaže se za političko rješenje rata u Ukrajini, razoružavanje i mir u Europi, prenosi Večernji list.

Ursula von der Leyen upozorava da Europskoj uniji i njezinim institucijama treba povećati rashode, dati dodatna vlastita financijska sredstva, kako bi se spomenuta ulaganja u zajedničku obranu mogla financirati. Jedina druga mogućnost je da države članice iz svojih državnih proračuna uplaćuju veće doprinose u proračun Unije, ali ona se zalaže za povećanje vlastitih sredstava Europske komisije.

Walter Baier uime Europske ljevice upozorava da nitko ne spominje rat u Gazi. Poziva na okončanje tog rata koji Izrael vodi protiv Hamasa, a u kojem masovno stradavaju civili, žene i djeca. Ursula von der Leyen odgovara da se ne smije zaboraviti kako je započeo taj rat, odnosno tko ga je započeo. Teroristička organizacija Hamas, napadima na Izrael 7. listopada.

Sandro Gozi

Sandro Gozi ima svoje predstavljanje.

On je Talijan, kandidirao se u Francuskoj, a na ovom sučeljavanju u Bruxellesu nastupa kao vodeći kandidat europskih liberala iz grupacije zvane Renew Europe Now.

Novinarka i voditeljica ga pita nije li federalistički koncept Europe, koji zagovara njegova grupacija, izgubio privlačnost u očima birača. Gozi je lagano uznemiren pitanjem, kaže da ne shvaća na temelju čega se izvlači takav zaključak.

Drugo neugodno pitanje novinarke je o tome kako su nizozemski liberali odlučili surađivati s krajnjom desnicom u formiranju nove nizozemske vlade. Gozi odgovara kako se u Europskom parlamentu takva suradnja neće dogoditi. Europski liberali ne žele u koaliciju s europskom desnicom. Osim, čini se, u Nizozemskoj.

Klima i okoliš

Kako EU može ispuniti zacrtane klimatske ciljeve a pritom ne naškoditi svom gospodarskom razvoju? Ursula von der Leyen (EPP): “Sad smo izgradili zakonodavni okvir i u fazi smo kad to trebamo implementirati. Kroz razgovor s farmerima pitamo ih što trebaju da bi to implementirali. To radimo i s industrijom”. Nicolas Schmit (PES): “Ispravna klimatska politika može potaknuti novi, održivi rast. Moramo ulagati u dekarbonizaciju industrije, poljoprivrede, i zbog toga trebamo imati snažan socijalni dijalog kako bi na kraju svi bili pobjednici ispravne klimatske politike”.

Pitanje iz Madrida: Koje će konkretno mjere vaša stranka implementirati kako bi ubrzala zelenu tranziciju? Terry Reintke (Zeleni) odgovara da se zalaže za ulaganja u industriju i reforma europske poljoprivredne politike. Želi promijeniti i redistribuirati europske poticaje za poljoprivredu. Europski liberali, odgovara Gozi, protive se zaokretu u započetoj zelenoj tranziciji. Nema mjesta umoru, treba ići dalje s implementacijom jer je to “win-win”, dobro i za potrošače i za planetu, kaže.

Prošle smo godine u Europskoj uniji proizveli više energije iz vjetra nego iz prljavog plina, govori Ursula von der Leyen, prenosi Večernji list.

Terry Reintke

Terry Reintke uime Zelenih koristi svoju priliku za detaljnije predstavljanje. Novinar pita kako reagira na veliki otpor koji mnogi građani pokazuju na prosvjedima protiv mjera zelene politike. “Ako ne uložimo sada, suočavanje s klimatskom krizom bit će puno, puno skuplje u budućnosti”, odgovara i dodaje kako i prosvjednike treba uključiti u rješenje. “Ako europski pučani budu nakon izbora surađivali s europskim konzervativcima, čitav Green Deal će se raspasti. Ako želite nastaviti sa zelenom tranzicijom, morate glasati za Zelene”, govori. “Klimatske promjene nisu nešto što se događa u budućnosti, nego sada”.

Demokracija i vodstvo

Video prilog koji najavljuje tu temu počinje scenama pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica prošloga tjedna. Pitanje stiže od građanke iz Slovačke: Kako se Europa može obraniti od populizma i pritom zadržati demokratske vrijednosti? Vodeći kandidat krajnje ljevice ima priliku za prvi odgovor i ponavlja da se ne smije koalirati s krajnjom desnicom. On smatra da radikalna desnica jača zbog neriješenih socijalnih pitanja poput priuštivog stanovanja, radnih mjesta i sličnog. Gozi se uime liberala zalaže za uvođenje jedinstvene, nove dužnosti predsjednika Europske unije. EU sada ima predsjednicu Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća, a ideja je, čini se, da se do 2029. to spoji u jednu dužnost.

Liberal Gozi je pod udarom kritika zbog toga što su nizozemski liberali pristali pomoći nizozemskoj krajnjoj desnici da formira novu vladu u toj zemlji, prenosi Večernji list.

Uskoro više

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.