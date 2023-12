Prva reakcija iz BiH na Dodika: “Napravi to u 11:00, u 11:01 si iza rešetaka”

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Nakon što je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik danas najavio da bi Republika Srpska mogla uskoro proglasiti odcjepljenje, stigla je žestoka reakcija federalnog ministra unutarnjih poslova Rame Isaka. Podsjetimo, Dodik je danas rekao da će Republika Srpska proglasiti neovisnost ako visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt nametne Zakon o državnoj imovini BiH.

“Ako proglasiš neovisnost u 11:00, u 11:01 ćeš završiti iza rešetaka”

“Milorade, ako visoki predstavnik Christian Schmidt nametne Zakon o državnoj imovini BiH u 17:00 sati, a ti proglasiš neovisnost u 11.00 sati – u 11.01 sati završit ćeš iza rešetaka. To ti garantiram. Pa izvoli”, poručio je Isak, a prenosi Klix.ba.

On je pozvao Dodika da ne čeka odluku visokog predstavnika.

“Budi hrabar i pokušaj, a uspjeti nećeš, ili prestani trovati bosanskohercegovačko društvo i sijati strah, mržnju, razdor i netrpeljivost. Nećeš ti, Milorade, ništa proglasiti. Mogu samo tebe proglasiti. I to krivim. Krivim za počinjenje teških krivičnih djela, kažnjivih prema odredbama kaznenog zakona Bosne i Hercegovine”, naveo je ministar Isak.

Dodik: Ako Republika Srpska proglasi nezavisnost njeni prijatelji spriječit će vojnu intervenciju

Što je danas rekao Dodik?

Dodik je, podsjetimo, u intervjuu za entitetsku Televiziju RS-a (RTRS) Dodik je zaprijetio kako će odcjepljenje odnosno proglašenje samostalnog RS-a uslijediti istog trenutka u kojemu bi visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt eventualno nametnuo zakon kojim se rješava status i pravo raspolaganja državnom imovinom.

Kaže kako ima informacije da bi takva odluka mogla uslijediti u siječnju, a najavio je kako će se u tom slučaju odmah sastati parlament RS-a i proglasiti odcjepljenje. Pojasnio je kako to znači “nezavisnost (od BiH) u svemu”, pri čemu RS neće sprječavati prolazak kroz svoj teritorij odnosno uspostaviti “tvrdu” granicu prema Federaciji BiH, ali će i to učiniti bude li nužno.

“Ne očekujemo da će se netko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne RS. I u takvim okolnostima mi ćemo procijeniti na koji način ćemo djelovati. Od EUFOR-a očekujem da stane na međuentitetsku crtu i spriječe dodir”, kazao je.

“Amerikanci će biti bijesni”

Procijenio je kako će u takvom scenariju “Amerikanci biti bijesni i pokušati tražiti intervenciju”, no vjeruje kako prijatelji RS-a to neće dopustiti. Na koje prijatelje točno misli nije pojasnio, no poznato je kako Dodik trenutačno osim u Beogradu prijatelje ima samo u Moskvi i Budimpešti jer gaji dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Upravo Mađarska od siječnja naredne godine od Austrije preuzima zapovjedništvo nad vojnim snagama Europske unije u BiH (EUFOR) čija je zadaća spriječiti moguće oružane sukobe, ali i jamčiti slobodu kretanja kroz BiH jer je to obveza koja proistječe iz Daytonskog sporazuma.

Sam visoki predstavnik do sada nije spominjao mogućnost nametanja zakona o državnoj imovini, a opetovano je isticao kako je to obveza i odgovornost vlasti u BiH. Schmidt trenutačno planira samo nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona BiH u slučaju da tijekom siječnja parlament BiH propusti donijeti odluke kojima bi se osigurao integritet izbornog procesa, piše Index.

