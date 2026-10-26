Vatikan: Papa u studenome putuje u tri latinoameričke zemlje

Yara Nardi/REUTERS

Papa Lav će otputovati na turneju po Urugvaju, Argentini i Peruu od 6. do 17. studenoga, objavio je u ponedjeljak Vatikan uz naznaku da se Sveti Otac dobro oporavlja od nedavne operacije raka pluća ⁠i da su liječnici rekli kako je u dovoljno dobroj formi za putovanje.

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"Nema kontraindikacija, s obzirom na trenutačnu kliničku sliku i obavljene liječničke preglede, koje bi ga spriječile u predstojećem apostolskom putovanju u zemlje Latinske Amerike kako je planirano", kaže se u priopćenju Vatikana te se dodaj da će se putovanje ostvariti "prema prethodno objavljenom rasporedu".

Lav XIV. je prije tri dana otkazao posjet talijanskome gradu Assisiju, planiranom za 27. listopada, da bi u sklopu oporavka od operacije izbjegao putovanje helikopterom. Vatikan je izvijestio da je odluku donio na preporuku liječnika.

Papini liječnici su rekli da je pregled prsnog koša pokazao da se Sveti Otac izvrsno oporavlja, nakon što mu je 13. listopada operacijom odstranjen donji režanj desnog plućnog krila, a dijagnosticiran mu je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka pluća.

Liječnici su prije nekoliko dana izvijestili kako su dodatne analize tkiva odstranjenog tijekom operacije potvrdile da je rak bio lokaliziran te da papa neće trebati daljnje kontinuirano onkološko liječenje.